Nền tảng thúc đẩy ngân hàng Shinhan Việt Nam phát triển dịch vụ thanh toán qua máy POS

Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam ("Ngân hàng Shinhan") đạt chứng nhận quốc tế về Tiêu chuẩn Bảo mật Thẻ Thanh toán -Payment Card Industry Data Security Standard (“PCI-DSS”) cấp độ cao nhất 4.0.1 do Công ty Broadband Security (Hàn Quốc) đánh giá.

Shinhan tự hào là ngân hàng nước ngoài đầu tiên tại thị trường Việt Nam đạt được chứng nhận quốc tế này, ghi nhận những nỗ lực của Ngân hàng Shinhan trong cải tiến, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, nhằm đáp ứng và tuân thủ các nguyên tắc nghiêm ngặt về bảo mật dữ liệu khách hàng.

PCI-DSS là tiêu chuẩn bảo mật quốc tế do Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật (PCI Security Standards Council - PCI SSC) thiết lập, nhằm bảo vệ dữ liệu chủ thẻ trước các rủi ro gian lận và xâm nhập. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật PCI - DSS giúp Ngân hàng Shinhan tăng tỷ lệ ngăn chặn thành công các giao dịch đáng ngờ; hỗ trợ phát triển đa dạng các dịch vụ, tiện ích thẻ; mở rộng hệ thống đối tác tham gia vào hệ sinh thái thanh toán của Ngân hàng Shinhan…

Ngân hàng Shinhan đồng thời giúp khách hàng nâng cao trải nghiệm thanh toán an toàn và nhanh chóng, đặc biệt là các giao dịch thẻ trực tuyến.

Để đạt được chứng nhận này, Ngân hàng Shinhan đã đáp ứng được tất cả các yêu cầu đạt chuẩn PCI DSS như: mã hóa dữ liệu nâng cao, kiểm soát truy cập nghiêm ngặt, xây dựng và duy trì các hệ thống kỹ thuật chống xâm nhập, theo dõi và đánh giá hệ thống thường xuyên... nhằm bảo vệ dữ liệu khách hàng.

Việc đạt chứng nhận quốc tế PCI-DSS không chỉ nâng cao hạ tầng bảo mật của Ngân hàng Shinhan, mà còn khẳng định cam kết của ngân hàng trong thực hiện tôn chỉ “bảo mật thông tin khách hàng là ưu tiên hàng đầu”. Đồng thời, nỗ lực đạt chứng nhận quốc tế PCI-DSS là một trong những mục tiêu nằm trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện của Ngân hàng Shinhan, nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm giao dịch tài chính an toàn, tiện lợi và hiện đại.

Ông Kim Dae Hong, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Shinhan Việt Nam cho biết: “Để xây dựng nền tảng vững chắc nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ thanh toán qua máy POS, cũng như các dịch vụ tiện ích thẻ, công tác bảo mật và an ninh thông tin là điều kiện quan trọng với hoạt động ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh thời đại công nghệ số ngày càng mở rộng. Do đó, Ngân hàng Shinhan đã nghiêm túc triển khai theo các tiêu chuẩn PCI-DSS với quyết tâm bảo vệ an toàn cho khách hàng và đối tác trong các giao dịch thanh toán. Nhận chứng chỉ quốc tế PCI-DSS cấp độ cao nhất cũng chứng minh hệ thống bảo mật của Ngân hàng Shinhan ngày càng phát triển, tiệm cận với các tiêu chuẩn công nghệ khắt khe nhất trên thế giới”.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Shinhan tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào an ninh mạng và hợp tác với các tổ chức hàng đầu trong ngành để đón đầu những thách thức mới trong hoạt động bảo mật thông tin. Trước đó, tháng 8/2023, Ngân hàng Shinhan đạt chứng nhận ISO 27001:2013 từ Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) về việc đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc tế của hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS- Information Security Management System).

Dự kiến trong tháng 7/2025, Ngân hàng Shinhan sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu đạt chứng nhận ISO ISO27001:2022, qua đó khẳng định quyết tâm của Ngân hàng trong việc liên tục nỗ lực nâng cấp hệ thống nhằm bảo mật thông tin khách hàng một cách tối ưu.

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhanbankvn – thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG). SFG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có đại diện thương mại tại Việt Nam Từ năm 2007 đến cuối2024, Ngân hàng Shinhan đóng góp hơn 88 tỷ đồng cho hoạt động xã hội.