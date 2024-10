Napas và Mastercard trao 2.010 suất tầm soát ung thư và tổ chức gian hàng 0 đồng cho phụ nữ khó khăn

Nhằm tổng kết chương trình an sinh xã hội “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng”, Lễ trao tặng gói tầm soát ung thư cho phụ nữ yếu thế tại Hà Nội và TP. HCM đã được diễn ra sáng nay với sự tham dự của đại diện Hội Chữ Thập Đỏ TP. Hà Nội và TP. HCM, đại diện Đoàn Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM, đại diện lãnh đạo các đơn vị tổ chức cùng các đơn vị liên quan.

Trong 03 tháng triển khai (từ 15/7 – 15/10/2024), chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” đã tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ ý nghĩa thông qua mỗi giao dịch chạm thẻ NAPAS và Mastercard. Theo đó, chương trình đã ghi nhận hàng triệu lượt chạm thẻ thanh toán tại các cửa hàng cùng hàng chục ngàn lượt chia sẻ hashtag #chamsechia trên mạng xã hội. Với thể lệ 2.010 đồng cho mỗi lượt chạm thẻ thanh toán của khách hàng tại các cửa hàng và 20.100 đồng cho mỗi lượt chia sẻ hashtag chương trình, NAPAS và Mastercard đã đóng góp tổng cộng 3,5 tỷ đồng vào dự án tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ.

Tại buổi lễ, NAPAS, Mastercard và Payoo đã trao tặng 2.010suất tầm soát 04 bệnh ung thư cho phụ nữ yếu thế tại Hà Nội và TP.HCM, đồng thời cam kết hỗ trợ 200 suất tầm soát chuyên sâu (trị giá 5 triệu đồng/suất) cho những phụ nữ có nguy cơ cao mắc bệnh.

Cụ thể: Trong tổng số 2.010 suất tầm soát, 1.000 suất sẽ được phân bổ cho đại diện Hội Chữ Thập Đỏ TP. Hà Nội, 600 suất cho đại diện Hội Chữ Thập Đỏ TP.HCM và 400 suất cho Đoàn Thanh niên Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM. Dự kiến, hoạt động tầm soát cho 2.010 phụ nữ sẽ diễn ra từ 19/10 – 26/10 tại 04 bệnh viện: Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108. Ngoài ra, sau khi có kết quả tầm soát bước đầu, Hội Chữ Thập Đỏ TP.Hà Nội và Hội Chữ Thập Đỏ TP.HCM sẽ tiếp tục chọn lọc danh sách 200 phụ nữ khó khăn nhất trong số những người có nguy cơ cao mắc các bệnh ung thư vú, ung thư tuyến giáp, ung thư cổ tử cung và ung thư buồng trứng để trao gói hỗ trợ tài chính tầm soát chuyên sâu.

Song song với hoạt động tầm soát, dự án “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” cũng tổ chức “Gian hàng 0 đồng” tại các bệnh viện, cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước mắm, muối, dầu gội, sữa tắm,... Những phụ nữ tham gia tầm soát sẽ được trao tặng một voucher mua sắm tương ứng 220.000đ để lựa chọn các mặt hàng thiết thực tại “Gian hàng 0 đồng” nhằm phục vụ cuộc sống hàng ngày, giúp họ giảm bớt gánh nặng tài chính.

“Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” đánh dấu năm thứ hai trong cam kết chung của Mastercard, NAPAS và Payoo nhằm hỗ trợ phụ nữ từ các cộng đồng dễ bị tổn thương. Năm 2023, sáng kiến "Chạm Để Thanh Toán, Gửi Ngàn Yêu Thương" đã thành công trong việc quyên góp những bộ tóc giả mới cho bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Tiếp nối thành công của sáng kiến năm ngoái, chiến dịch năm nay đã mở rộng cả quy mô lẫn phạm vi hỗ trợ, trực tiếp mang lại lợi ích cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc nâng cao nhận thức xã hội và tạo điều kiện cho cá nhân tạo ra tác động xã hội có ý nghĩa trong cộng đồng.

Chia sẻ tại buổi Lễ tổng kết chương trình, ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc NAPAS cho biết: Trên hành trình 20 năm phát triển xây dựng hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia hiện đại, an toàn và nhiều tiện ích cho người dùng, NAPAS luôn ý thức sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp dựa trên các giá trị đem lại cho cộng đồng, xã hội.Nhằm chia sẻ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, NAPAS đã trao tặng hàng chục công trình lớp học cho các điểm trường, trang cấp phòng máy tính cho các em nhỏ vùng caonhằm góp phần phổ cập giáo dục đến thế hệ tương lai của đất nước. Và ngày hôm nay, NAPAS và các đối tác Mastercard, Payoo cùng nhau nối tiếp hành trình lan tỏa yêu thương thông qua những hành động thiết thực dành tặng cho các mẹ, các chị, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày Phụ nữ Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, những giá trị mà chương trình mang lại sẽ không chỉ dừng lại ở đây. NAPAS cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng trong tương lai, không ngừng cống hiến và đóng góp để xây dựng một xã hội tốt đẹp và nhân văn.

Bà Winnie Wong, Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia, cũng chia sẻ: Làm hiệu quả bằng cách làm tốt’ luôn là kim chỉ nam cho các sáng kiến của Mastercard trong việc hỗ trợ cộng đồng. Năm nay, Mastercard rất vui khi ‘Chạm sẻ chia, Trao hy vọng’ đã có sức lan tỏa lớn hơn nhờ có sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng. Sáng kiến này đã tạo điều kiện cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn cơ hội tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, đồng thời nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc tầm soát ung thư. Điều này đã giúp các chủ thẻ tạo ra tác động tích cực đến các nhóm người dễ bị tổn thương hơn trong xã hội thông qua các chi tiêu hàng ngày của họ.

Ông Ngô Trung Lĩnh, Tổng Giám đốc VietUnion, đơn vị phát triển nền tảng thanh toán Payoo, nhấn mạnh: Từ lâu, chúng tôi đã luôn tâm niệm rằng, công nghệ không chỉ đơn thuần là công cụ giao dịch mà còn là cầu nối để chúng ta sẻ chia yêu thương và tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Hân hạnh được đồng hành cùng NAPAS, Mastercard thực hiện chương trình thiện nguyện trong hai năm liên tiếp, chúng tôi tự hào vì đã không chỉ cùng nhau mở rộng các phương thức thanh toán an toàn và tiện lợi mà còn khuyến khích sự phát triển của một xã hội hiện đại, nơi mỗi giao dịch đều có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng.

Buổi Lễ Tổng kết và trao tặng suất tầm soát cũng có sự góp mặt của ca sỹ Mỹ Linh – Một trong những nghệ sỹ đã chọn lan tỏa thông tin chương trình như một cách ủng hộ sức khỏe cho phụ nữ Việt. Trên facebook của mình, Mỹ Linh từng chia sẻ: Tham gia chương trình, Linh hy vọng gửi đến tất cả chị em, bạn bè, người theo dõi hành trình của Linh suốt nhiều năm qua thông điệp bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng, và lan tỏa hy vọng cho những người cần sự giúp đỡ.

Ý nghĩa việc tổ chức chuỗi hoạt động của chương trình an sinh xã hội “Chạm sẻ chia, Trao yêu thương” nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm soát ung thư sớm. Các sự kiện “Chuyến xe yêu thương” diễn ra tại các trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Nông Lâm TP.HCM, Ngày Thẻ Việt Nam,…đã thu hút sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trên fanpage của Payoo, cuộc thi "Viết cho người phụ nữ tôi yêu" – một trong những hoạt động thú vị của chương trình cũng thu về hơn 50 bài dự thi, trở thành không gian cảm xúc nơi mọi người gửi gắm lời yêu thương đến những người phụ nữ thân yêu của mình thông qua các đoạn thơ, bài tản văn, truyện ngắn xúc động. Qua cuộc thi, 05 tác giả có câu chuyện truyền cảm hứng cũng đã nhận phần quà là 05 suất tầm soát ung thư miễn phí, đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa tích cực trên mạng xã hội.

Trong những năm qua, các hoạt động giáo dục về tầm quan trọng của việc tầm soát ung thư ngày càng được truyền thông rộng rãi và nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Thông qua chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” NAPAS, Mastercard và Payoo mong muốn tạo nên hiệu ứng lan tỏa, giúp nhiều người quan tâm bảo vệ sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho chính mình và gia đình.

------------------------------------

VỀ NAPAS, www.napas.com.vn

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) là đơn vị Trung gian thanh toán được cấp phép cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử tại Việt Nam. Thẻ nội địa (thẻ NAPAS) là thẻ thanh toán do 53 ngân hàng và công ty tài chính Việt Nam phát hành, số thẻ được bắt đầu bằng số 9704 do NHNN cấp. Thẻ nội địa ứng dụng công nghệ chip tiên tiến, được triển khai theo bộ tiêu chuẩn VCCS do NAPAS ban hành, trên cơ sở phù hợp và tuân thủ các quy định tại bộ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ nội địa của NHNN và tiêu chuẩn quốc tế EMV. Thẻ NAPAS được chấp nhận thanh toán tại hơn 761 nghìn đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ có lắp đặt POS/ mPOS trên toàn quốc. Ngoài ra, thẻ NAPAS được sử dụng để thanh toán trực tuyến các hóa đơn trên trang thương mại điện tử, trang thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và ứng dụng VNeID,... Chủ thẻ NAPAS có thể sử dụng tại Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Lào, Hàn Quốc...

Về Mastercard (NYSE: MA),www.mastercard.com

Mastercard là một công ty công nghệ toàn cầu trong lĩnh vực thanh toán. Sứ mệnh của chúng tôi là kết nối và cung cấp sức mạnh cho một nền kinh tế kỹ thuật số toàn diện, mang lại lợi ích cho mọi người, ở mọi nơi bằng cách thực hiện các giao dịch an toàn, đơn giản, thông minh và dễ tiếp cận. Sử dụng dữ liệu và kết nối an toàn, hợp tác trong quan hệ và đam mê trong công việc, sự đổi mới và giải pháp của chúng tôi giúp các cá nhân, tổ chức tài chính, chính phủ và doanh nghiệp nhận ra tiềm năng lớn nhất của họ. Các cam kết của chúng tôi thúc đẩy văn hóa và mọi thứ chúng tôi làm bên trong và bên ngoài công ty. Với sự kết nối trên hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, chúng tôi đang xây dựng một thế giới bền vững, mở ra những khả năng vô giá cho tất cả mọi người.

Về Payoo,www.payoo.vn

Là trung gian thanh toán hàng đầu Việt Nam, VietUnion cung cấp nền tảng thanh toán Payoo để phục vụ mọi nhu cầu thanh toán, cho bất kỳ đối tượng doanh nghiệp hay cá nhân nào thông qua tất cả các phương thức thanh toán hiện có. Với mục tiêu “One-Stop Payment – Một điểm đến cho mọi thanh toán”, Payoo cung cấp các dịch vụ: Giải pháp chấp nhận mọi thanh toán; Thanh toán hóa đơn; Dịch vụ quà tặng số; Ví điện tử dành cho doanh nghiệp; Các dịch vụ khác như: giao nhận tại cửa hàng, thẻ thanh toán thông minh trong lĩnh vực vận chuyển; quản lý và hỗ trợ thanh toán học phí, viện phí,…

Đến nay, dịch vụ Payoo đã phủ sóng trên 99% tổng số quận, huyện và thị trấn trên toàn quốc. Payoo kết nối với hơn 100 ngân hàng, công ty tài chính, bảo hiểm và hơn 2.000 đối tác doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, mạng lưới 25.000+ điểm chấp nhận thanh toán và ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng đạt 60% mỗi năm qua hệ thống.