NAPAS tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 2024

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã tổ chức thành công “Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024”. Hội nghị có sự tham dự của ông Phạm Tiến Dũng – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN); đại diện các Vụ/Cục chức năng của NHNN; Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; Văn phòng Chính phủ, Bộ Công An; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và đại diện cán bộ chủ chốt của NAPAS.

Mở đầu hội nghị, ông Nguyễn Quang Hưng – Chủ tịch HĐQT đã báo cáo kết quả hoạt động NAPAS năm 2023. Dưới sự chỉ đạo sát sao của NHNN và Hội đồng quản trị, NAPAS đã chủ động phối hợp với các Tổ chức thành viên và đối tác thúc đẩy phát triển hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, cung cấp các dịch vụ chuyển mạch tài chính trong nước và quốc tế thông qua thẻ, tài khoản, mã QR, ví điện tử, mobile money; mở rộng thành viên kết nối hệ thống chuyển mạch bù trừ, kết nối thanh toán xuyên biên giới... Những kết quả đạt được của năm 2023 tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt qua hệ thống NAPAS, thúc đẩy sự tăng trưởng chung của toàn ngành.

Theo đó, tổng số lượng giao dịch của hệ thống NAPAS tăng hơn 52% và tổng giá trị giao dịch tăng hơn 12% so với năm 2022. Riêng giao dịch trên ATM tiếp tục giảm 16,9% về số lượng giao dịch và 19,5% về giá trị giao dịch, đến nay tỷ trọng giao dịch ATM chỉ chiếm 3,6% tổng giao dịch qua hệ thống NAPAS. Con số trên phản ánh rõ nét nhu cầu rút tiền mặt của người dân ngày càng giảm và được thay thế bởi các dịch vụ thanh toán tiện lợi hơn như chuyển tiền nhanh NAPAS 247, thanh toán quét mã QR.

Với việc xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tổ chức vận hành hạ tầng chuyển mạch bù trừ an toàn, ổn định và thông suốt, đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân và hỗ trợ hoạt động kinh tế, trong năm qua, NAPAS đã triển khai các giải pháp tăng cường năng lực xử lý của hệ thống, đảm bảo an ninh, an toàn kể cả trong các thời gian cao điểm với số lượng giao dịch có sự tăng cao (hơn 27 triệu/ ngày). Chỉ số cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) đối với các dịch vụ chuyển mạch ATM/POS, thanh toán thẻ trực tuyến và dịch vụ chuyển nhanh NAPAS 247 trong năm 2023 đều đạt cam kết 99,98%. Đối với các giai đoạn cao điểm như dịp cuối năm, cận Tết Nguyên đán, NAPAS luôn chuẩn bị kế hoạch sẵn sàng về hệ thống và nguồn lực; xây dựng phương án, kịch bản ứng cứu sự cố và dự phòng cho các hệ thống thông tin quan trọng; tăng cường nhân sự liên tục trực 24/7 để sẵn sàng hỗ trợ các ngân hàng, trung gian thanh toán và doanh nghiệp.

Về tăng cường triển khai và mở rộng các sản phẩm, dịch vụ mới, trong năm 2023, NAPAS đã tích hợp, triển khai mở rộng dịch vụ thanh toán dịch vụ công với 71 Bộ ngành/ địa phương và 44 tổ chức phát hành là các ngân hàng, công ty tài chính. Ngoài ra, thông qua việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế, NAPAS đã chính thức triển khai dịch vụ thanh toán quét mã QR liên thông giữa Việt Nam – Campuchia, qua đó tiếp tục mở rộng phạm vi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán của Việt Nam ra nước ngoài, mang đến hệ sinh thái thanh toán tiện lợi cho người dân cũng như hỗ trợ các hoạt động giao thương, xúc tiến thương mại, du lịch giữa các quốc gia.

Cũng trong năm qua, NAPAS đã phối hợp với Bộ Công an hoàn thành triển khai dịch vụ chi trả an sinh xã hội qua số CCCD/VNeID với 03 Tổ chức thành viên (TCTV) trên cơ sở triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ.

Bên cạnh sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các TCTV trong triển khai sản phẩm, dịch vụ ra thị trường, NAPAS tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm phí dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử, đặc biệt tập trung vào các giao dịch thanh toán nhỏ lẻ (dưới 1 triệu đồng), thanh toán dịch vụ công. Tổng phí đã giảm trong năm 2023 ước đạt 757 tỷ đồng. Trong số đó, tỷ lệ giao dịch miễn phí qua hệ thống chuyển mạch chiếm gần 65% tổng giao dịch xử lý của hệ thống NAPAS. Ý nghĩa của các chương trình giảm phí của NAPAS những năm gần đây nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng các TCTV trong hoạt động kinh doanh, đồng thời góp phần tạo ra động lực thúc đẩy thị trường và mang lại lợi ích chung cho cộng đồng.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Minh – Tổng Giám đốc NAPAS đã phát động phong trào thi đua trong toàn Công ty với chủ đề “Vượt qua khó khăn, vững vàng tự chủ, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024”. Mục tiêu bám sát trong hoạt động của NAPAS năm 2024 sẽ là phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, các nhiệm vụ theo yêu cầu của NHNN và lộ trình triển khai các giải pháp tại Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc NHNN đã chúc mừng và ghi nhận kết quả NAPAS đạt được trong năm 2023. Trong đó, thông qua chỉ số chất lượng dịch vụ đạt 99.98% đã thể hiện nỗ lực của NAPAS trong tổ chức vận hành hạ tầng chuyển mạch và bù trừ an toàn, ổn định và thông suốt, đặc biệt trong bối cảnh số lượng giao dịch qua hệ thống hiện nay tăng trưởng mạnh mẽ gấp 10 lần trong 5 năm qua. Bên cạnh đó, Phó Thống đốc cũng đánh giá điểm sáng trong hoạt động của NAPAS năm 2023 là việc triển khai kết nối thanh toán dịch vụ công qua phương thức điện tử tới nhiều Bộ, ngành, địa phương. Đến nay, cổng thanh toán dịch vụ công đã được hỗ trợ đầy đủ các hình thức thanh toán qua thẻ, tài khoản, mã QR.

Ngoài ra, Phó Thống đốc cũng ghi nhận những đóng góp của NAPAS trong việc giảm phí giao dịch thời gian qua. Theo Phó Thống đốc, các chương trình giảm phí của NAPAS đã tạo nên một “cuộc cách mạng về phí”, các giao dịch chuyển mạch có giá trị dưới 1 triệu đồng đã được miễn phí toàn bộ, chiếm 65% tổng số lượng giao dịch chuyển tiền qua hệ thống NAPAS.

Trong năm 2024, Phó Thống đốc đề nghị NAPAS tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm được NHNN giao. Cụ thể:

(i) Tăng cường giám sát, đảm bảo hoạt động liên tục, an ninh, an toàn hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử.

(ii) Tiếp tục triển khai Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển công nghệ thông tin ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Công an và các cơ quan liên quan trong việc triển khai Đề án 06, Kế hoạch 01.

(iii) Tiếp tục kế hoạch triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trong lĩnh vực công, hành chính công, nhất là các lĩnh vực y tế, giáo dục, thanh toán qua Cổng Dịch vụ công quốc gia; tiếp tục xem xét áp dụng chính sách giảm phí dịch vụ thanh toán nhằm thúc đẩy TTKDTM.

(iv) Thúc đẩy việc phát triển mạng lưới chấp nhận thông qua các Ngân hàng thanh toán, trung gian thanh toán, các đại lý bán hàng, các đối tác có sẵn mạng lưới bán hàng lớn để thúc đẩy hoạt động thanh toán.

(v) Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo chương trình kết nối thanh toán song phương qua mã QR giữa Việt Nam và các quốc gia theo phân công của NHNN.

(vi) Phối hợp với các đơn vị liên quan trao đổi thông tin, ngăn ngừa, phát hiện, phòng, chống tội phạm trong hoạt động thanh toán; Tăng cường phối hợp các cơ quan chức năng liên quan, nâng cao sự chủ động và giải pháp kỹ thuật để đóng góp và hỗ trợ tốt hơn vào công tác phòng chống rửa tiền.

(vii) Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về TTKDTM, chuyển đổi số để tăng cường kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính cho người dân, nâng cao hiểu biết trong sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng tài chính một cách an toàn, hiệu quả.

(viii) Tập trung vào nhân sự, xây dựng các chính sách thu hút đội ngũ nhân sự giỏi, đặc biệt là nhân sự trong lĩnh vực công nghệ cao để bắt kịp sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ, đáp ứng yêu cầu triển khai các công việc của Công ty trong thời gian tới. Đồng thời, quan tâm chăm lo đến đời sống, thu nhập của CBNV để người lao động yên tâm làm việc và cống hiến.

Ông Nguyễn Quang Hưng – Chủ tịch HĐQT NAPAS thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV Công ty cam kết sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực cống hiến để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, tạo đòn bẩy mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững của Công ty trong các năm tiếp.