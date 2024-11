Café KATINAT gây 'bão' liên quan nữ người mẫu vừa bị bắt

TPO - Nhiều bình luận trên mạng xã hội tỏ ra bức xúc và cho rằng đây là một cách làm content “không sạch sẽ” của Công ty CP Café KATINAT, khi lợi dụng sự cố của người khác để giễu cợt, xúc phạm khách hàng và câu tương tác.

Trên mạng xã hội đang lan truyền bức ảnh chụp ly nước mang thương hiệu KATINAT, có ghi chú “giảm đường, giảm an tây”, gây ra làn sóng đòi tẩy chay với các sản phẩm của Công ty CP Café KATINAT.

Nhiều bình luận trên mạng xã hội tỏ ra bức xúc và cho rằng đây là một cách làm content “không sạch sẽ” của Công ty CP Café KATINAT, khi lợi dụng sự cố của người khác để giễu cợt, xúc phạm khách hàng và câu tương tác.Cụ thể, ly nước của khách hàng yêu cầu giảm đường, giảm đá nhưng nhân viên của KATINAT sửa thành “giảm đường, giảm an tây”.

Đáng nói, an tây ghi trên ly nước của KATINAT được nhiều người hiểu rằng chính là người mẫu An Tây - người vừa bị Công an TPHCM khởi tố, bắt giữ để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng với ca sĩ Chi Dân, Tiktoker Nguyễn Đỗ Trúc Phương.

“Nhân viên KATINAT thay chữ đá bằng an tây, nghĩa là chỉ trích người mẫu An Tây sử dụng ma tuý đá. Ai sai đã có pháp luật xử lý, còn một thương hiệu lớn như KATINAT không thể hành xử kiểu cổ xuý như thế được”, một bình luận trên mạng xã hội viết.

Nhiều bình luận khác cũng nhắc lại vụ lùm xùm cách đây hơn 2 tháng của KATINAT liên quan việc ủng hộ đồng bào bị lũ lụt: Thương hiệu này chưa chừa hay do người tiêu dùng Việt Nam dễ tính quá để bây giờ KATINAT tiếp tục sử dụng content với câu từ thiếu chuẩn mực ở tem dán trên ly nước.

Liên quan đến sự việc này, Công ty CP Café KATINAT đã có thông cáo giải thích nội dung không phù hợp và thiếu chuẩn mực trên tem dán thức uống KATINAT lan truyền trên mạng xã hội trong hơn 1 ngày qua.

Theo đó, qua tìm hiểu, kiểm tra toàn bộ sự việc, KATINAT khẳng định đây là trò đùa của một nhân viên của cửa hàng KATINAT tại Diamond Residence Lê Văn Lương, Hà Nội. Nội dung không phù hợp, thiếu chuẩn mực trên tem dán thức uống bị nhân viên tự dán lên để phục vụ khách hàng.

KATINAT đã xử lý kỷ luật nhân viên vi phạm theo hình thức sa thải, xử lý kỷ luật quản lý cửa hàng theo hình thức nhắc nhở vì đã kiểm soát chưa tốt các hoạt động của cửa hàng. KATINAT đã liên hệ trực tiếp với khách hàng đã nhận sản phẩm có tem dán không phù hợp, gửi lời xin lỗi đến khách hàng với tinh thần cầu thị, giải thích rõ sự việc.

Hồi tháng 9, KATINAT đăng bài trên fanpage về việc chung tay hướng về miền Bắc. Cụ thể, KATINAT sẽ trích 1.000 đồng trên mỗi ly nước bán ra tại hệ thống từ 12/9 đến hết 30/9, đồng hành cùng miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai.

Sau khi bài viết được đăng tải, KATINAT đã nhận về nhiều phản ứng trái chiều, cho rằng thương hiệu đang lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người dân miền Bắc đề kích cầu hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, thời điểm chốt sổ là ngày 30/9 cũng không phù hợp vì việc cứu trợ người dân vùng bão, lũ là khẩn cấp.

Đơn vị này gửi lời xin lỗi chân thành đến khách hàng khi thông qua cách truyền thông có những hiểu lầm dẫn đến những ý kiến trái chiều trong hoạt động chung tay cùng đồng bào vùng bão lũ.