'Nắn' hành trình xe khách để giảm ùn tắc cửa ngõ phía Nam Hà Nội

TPO - Thay vì chạy vòng vào đường Giải Phóng, Kim Đồng rồi mới quay đầu ra cửa ngõ phía Nam, từ hôm nay (6/7), xe khách ra khỏi bến Giáp Bát đi thẳng sang đường Giải Phóng rồi ra Pháp Vân để đi cao tốc hoặc QL1.

Từ ngày 6/7, liên ngành Công an Hoàng Mai - Thanh tra giao thông Hà Nội đã điều chỉnh tổ chức giao thông và "nắn" lại lộ trình của xe khách sau khi xuất bến Giáp Bát và chạy trên đường khu vực cửa ngõ phía Nam.

Theo đó, cùng với cấm xe tải đi vào phố Kim Đồng, từ sáng 6/7, thay vì rẽ phải đi vào đường Giải Phóng, Kim Đồng để quay đầu, sau khi ra khỏi bến xe Giáp Bát, liên ngành đã cho tháo dỡ một đoạn hàng rào sắt, dải phân cách cứng tại đây để xe khách được đi thẳng sang đường Giải Phóng, ra nút giao Pháp Vân - Ngọc Hồi – tiếp cận cao tốc hoặc QL1A.

Đánh giá về việc tổ chức, điều chỉnh hướng đi của xe khách này, Đại tá Nguyễn Hồng Thắng, Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết, giải pháp này giúp giảm mật độ, lưu lượng xe đi vào nút giao Giải Phóng – Kim Đồng và phố Kim Đồng trong thời gian có hàng rào thi công dự án hầm chui Vành đai 2,5.

“Đây là phương án được liên ngành Công an quận Hoàng Mai – Thanh tra Sở GTVT Hà Nội và bến xe Giáp Bát họp thống nhất cao trong ngày 5/7”, ông Thắng nói.

Ông Ngô Quốc Cường, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông Hoàng Mai, Sở GTVT Hà Nội cũng cho biết, việc “nắn” lộ trình xe khách sau khi ra khỏi bến Giáp Bát để đi lại trên đường Giải Phóng không ảnh hưởng đến việc đi lại của hành khách, vì về nguyên tắc xe khách chỉ đón, trả khách tại bến xe, không được dừng đỗ trên đường. Do vậy, việc điều chỉnh lại lộ trình này vừa giúp giảm ùn tắc trên đường Giải Phóng, phố Kim Đồng vừa giúp xe khách sau khi xuất bến, sẽ nhanh chóng ra cửa ngõ phía Nam (Pháp Vân) để tiếp cận cao tốc và QL1A.

Cũng theo ông Cường, trước khi thực hiện phương án “cứng” (ra phương án phân luồng giao thông chính thức) liên ngành đang thí điểm, theo dõi 1 tuần, sau đó sẽ đánh giá để có các điều chỉnh, thống nhất đưa ra phương án thực hiện lâu dài.

Ghi nhận của PV Tiền Phong trong sáng 6/7, đường Giải Phóng đoạn từ nút giao với phố Trương Định đến nút với phố Kim Đồng có thêm một nút đèn xanh, đèn đỏ tại đoạn qua bến Giáp Bát để điều tiết lượng xe xuất bến Giáp Bát và lượng xe đi trên đường Giải Phóng khi qua cổng bến xe.

Do lượng xe đi trên đường Giải Phóng đông nên giờ cao điểm sáng 6/7, khu vực trước cổng bến Giáp Bát có hiện tượng dồn ứ xe khi gặp đèn đỏ, tuy nhiên không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Xử phạt 36 xe ô tô dàn hàng trên đường

Trao đổi với PV Tiền Phong về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực, tuyến đường đang là “điểm nóng” về trật tự đô thị, như: Giải Phóng, Kim Đồng, Ngọc Hồi và Vành đai 3 đoạn qua chung cư Kim Văn – Kim Lũ… Đại tá Nguyễn Hồng Thắng, Phó Trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết: Các tổ công tác được phân công theo kế hoạch vẫn tiếp tục được duy trì lực lượng 24/24h.

Theo đó, với khu vực cửa ngõ phía Nam, khi thực hiện phương án điều chỉnh xe khách đi lại theo lộ trình mới nếu vẫn phát hiện xe khách dừng đỗ, đón trả khách trên phố Kim Đồng, Giải Phóng, Ngọc Hồi lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử phạt.

Với tình trạng xe ô tô đỗ thành hàng 2 hàng 3 trên đường Nghiêm Xuân Yêm – Vành đai 3 đoạn qua chung cư Kim Văn - Kim Lũ ảnh hưởng đến giao thông, Trung tá Nguyễn Văn Lợi, Phó trưởng Công an phường Đại Kim, Công an quận Hoàng Mai cho biết, công an phường đã có kế hoạch báo cáo Công an quận và lập các tổ công tác liên ngành tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ.

Theo ông Lợi, đến nay các tổ công tác đã nhắc nhở hàng trăm trường hợp đỗ xe trên đường Vành đai 3 gây cản trở giao thông, trong đó đã cương quyết lập biên bản, xử lý vi phạm 36 trường hợp ô tô tái phạm hoặc cố tình vi phạm khi đỗ xe trên đường Vành đai 3 chạy dọc chung cư Kim Văn - Kim Lũ.

Với giải pháp có tính hiệu quả và bền vững, lâu dài, Công an phường cũng tham mưu cho UBND phường Đại Kim có các phương án tổ chức bố trí khu vực đỗ xe được cấp phép trên các khu đất trống, đất dự án chưa sử dụng để giải quyết nhu cầu đỗ xe cao của người dân.