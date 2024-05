Lập 3 tổ liên ngành 'dẹp' xe khách diễu phố ở cửa ngõ Nam Hà Nội

TPO - Sau khi Tiền Phong có bài phản ánh về tình trạng xe khách tái diễn dàn hàng dài diễu phố đón trả khách tại cửa ngõ phía Nam, Công an quận Hoàng Mai vừa tổ chức họp liên ngành và lập 3 tổ công tác chuyên biệt để “dẹp” tình trạng trên.

Lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết, trong thời gian gần đây trên tuyến đường Kim Đồng, Giải Phóng, Ngọc Hồi… tình trạng xe khách, taxi, chạy rùa bò, dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định diễn biến phức tạp. Các lực lượng của Công an quận đã tăng cường ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, tuy nhiên đến nay tình trạng vi phạm trên các tuyến đường trên vẫn tồn tại. Việc này được cơ quan báo chí và quần chúng nhân dân phản ánh. Nhằm xử lý dứt điểm tình trạng trên, công an quận Hoàng Mai đã có kế hoạch giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 24/5, Thượng tá Lê Văn Thắng - Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai thông tin, ngày 21/5 Công an quận đã họp với đại diện Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Hà Nội) và thống nhất, lực lượng liên ngành sẽ thành lập 3 tổ công tác chuyên biệt theo nội dung trên. Các tổ công tác được đánh số thứ tự từ “Tổ công tác số 1” đến “Tổ công tác số 3”.

“Hiện nội dung thống nhất thực hiện này đã được Công an quận lập thành Kế hoạch số 222/KHCAHM-GTTT để cán bộ, đơn vị được phân công chuẩn bị nhân sự, sang tuần sau vào thứ 3 ngày 28/5 Công an quận Hoàng Mai sẽ cùng với các lực lượng liên tổ chức quân ra quân triển khai”, ông Thắng nói.

Theo kế hoạch số 222 của Công an Hoàng Mai, 3 tổ công tác được phân công cụ thể lực lượng, địa bàn và người chịu trách nhiệm. Gồm, Tổ công tác số 1 giao thiếu tá Hoàng Minh Tuấn, Phó đội trưởng Đội CSGT - Trật tự làm tổ trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp, phối hợp cùng với Thanh tra giao thông tuần tra, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm từ khu vực cổng ra bến xe Giáp Bát, đường Giải Phóng từ khu vực Cầu Trắng đến phố Định Công.

Tổ Công tác số 2 giao thiếu tá Hoàng Minh Tuấn - Phó Đội trưởng Đội CSGT – Trật tự, Công an quận Hoàng Mai chịu trách nhiệm trực tiếp, phối hợp cùng với Thanh tra giao thông tuần tra, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm trên đường Giải Phóng đoạn từ khu vực phố Định Công đến ngã ba Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng.

Tổ công tác số 3 giao Đại úy Lưu Bách Toàn - Phó trưởng Công an phường Hoàng Liệt làm tổ trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp, phối hợp với Thanh tra giao thông tuần tra, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm.

Cắm chốt, giữ đường từ sáng sớm đến chiều tối

Với nội dung kiểm tra, xử lý ô tô chở khách, Công an Hoàng Mai yêu cầu các tổ công tác, tập trung xử lý vi phạm các quy định về vận tải khách, như người điều khiển xe ô tô chở khách khi ra khỏi bến xe chạy tốc độ rùa bò, xe ô tô chở khách chạy vòng vo dừng đỗ xe đón trả khách sai quy định, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chạy không đúng theo hành trình vận tải…

Thời gian làm nhiệm vụ, tổ công tác lập bố trí các chốt kiểm tra, xử lý vi phạm khép kín thời gian, bắt đầu làm việc từ 7h đến 18h hàng ngày.

Ngày 24/5, ông Nguyễn Doanh Oanh - Đội phó Đội Thanh tra giao thông Hoàng Mai, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, đội đã bố trí lực lượng để tham gia các tổ công tác liên ngành với công an quận Hoàng Mai. Cùng với đó, trên các tuyến phố Kim Đồng, Giải Phóng thời gian qua, các tổ công tác cũng đã xử lý nhiều xe vi phạm. Tuy nhiên, do các tổ công tác của Thanh tra giao thông còn phải làm nhiều nhiệm vụ khác nên khi các tổ công tác rút đi, tình trạng xe khách dừng đỗ trên đường lại tái diễn.