Nam tài xế bị phạt 17 triệu đồng, bị tước GPLX 17 tháng vì nồng độ cồn

TPO - Điều khiển xe ô tô trong tình trạng vi phạm về nồng độ cồn, tài xế T. bị xử phạt 17 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe trong thời gian 17 tháng

Ngày 3/3, UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông V.Đ.T. (ngụ tỉnh Bình Dương) do vi phạm về hành vi điều khiển ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25-0,4miligam/lít khí thở. Ông T. bị xử phạt với số tiền 17 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe với thời hạn 17 tháng.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 25 ngày 26/2, Công an TP Biên Hòa kiểm tra và phát hiện tài xế T. vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe ô tô.

Lãnh đạo Công an TP Biên Hòa cho biết, trong những ngày qua, lực lượng Công an thành phố đang phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an tăng cường kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Từ giữa tháng 2/2023, Cục Cảnh sát Giao thông đã thành lập 5 tổ công tác phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông 30 tỉnh, thành trên cả nước kiểm tra các vi phạm nồng độ cồn. Tại Đồng Nai, Tổ công tác số 4 Cục Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra tại một số tuyến quốc lộ về chuyên đề nồng độ cồn.

Qua kiểm tra hàng trăm lượt xe, lực lượng chức năng đã ghi nhận nhiều trường hợp điều khiển xe sau khi uống rượu, bia và có nồng độ cồn trong hơi thở vượt mức cho phép theo quy định.