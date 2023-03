Tạm giữ nghi can tông CSGT gãy chân tại Biên Hòa

TPO - Công an TP Biên Hòa đang điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ đối với nghi can tông gãy chân đại úy CSGT trong khi đang làm nhiệm vụ, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 1/3, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã tạm giữ Thạch Anh Bằng (19 tuổi, ngụ tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, tạm trú tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) để xác minh hành vi chống người thi hành công vụ. Bằng là nghi can gây thương tích cho đại úy CSGT Lê Ngọc Bảo Châu.

Trước đó, vào tối 26/2, tổ công tác của Cục CSGT, Bộ Công an phối hợp với Đội CSGT – TT (Công an TP Biên Hòa) làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên đường Võ Thị Sáu, đại úy Lê Ngọc Bảo Châu (cán bộ thuộc Cục CSGT) là thành viên trong tổ công tác. Đến khoảng 21 giờ 40 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên người này không chấp hành, đồng thời tăng ga bỏ chạy vượt qua 2 CSGT rồi va chạm với đại úy Lê Ngọc Bảo Châu khiến đại úy Châu té xuống đường, còn nam thanh niên chạy trốn khỏi hiện trường.

Đại úy Châu được đưa vào Bệnh viện Quân y 7B cấp cứu trong tình trạng bị gãy xương chân, sau khi sơ cứu đại úy Châu được chuyển lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM để tiếp tục điều trị.

Quá trình điều tra, Công an TP Biên Hòa đã xác định Thạch Anh Bằng là nghi can trong vụ việc. Tại cơ quan điều tra đối tượng này thừa nhận là người tông đại úy Châu. Hiện cơ quan điều tra Công an TP Biên Hòa đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.