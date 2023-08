Nam sinh Đà Nẵng khiến MC Khánh Vy 'thảng thốt', giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

TPO - Nam sinh Đà Nẵng Hoàng Ngọc Thịnh không chỉ thắng tuyệt đối trong cuộc đua trận thi tuần Đường lên đỉnh Olympia mà còn có phần thi vượt chướng ngại vật khiến MC Khánh Vy đánh giá "không phải là cấp độ ngạc nhiên mà phải là mức độ thảng thốt". Ngọc Thịnh giành vòng nguyệt quế với số điểm 225.

Trận tuần 3 tháng 2 quý IV Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 với bốn thí sinh tranh tài gồm: Trần Khánh Hân (THPT Nguyễn Du, Thái Bình), Hoàng Ngọc Thịnh (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng), Đoàn Quang Dũng (THPT Vân Nội, Hà Nội) và Nguyễn Châu Gia Hân (THPT Thực hành Sư phạm, ĐH Cần Thơ).

Phần thi Khởi động, các nhà leo núi tỏ ra khá ngang tài ngang sức. Ngọc Thịnh tạo được ưu thế dẫn đầu với 35 điểm; ba người cùng chơi khác cùng được 25 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật với ẩn số cần tìm với 11 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Bộ sưu tập tem của An đến từ 16 quốc gia. Mỗi quốc gia An chia thành 59 chủ đề, mỗi chủ đề có 2 con tem. Hỏi bộ sưu tập của An có bao nhiêu con tem?

Ngọc Thịnh nhanh chóng nhấn chuông trả lời từ khóa vượt chướng ngại vật khiến nữ MC Khánh bày tỏ: "không chỉ là cấp độ ngạc nhiên mà là mức độ thảng thốt".

Câu hỏi xuất hiện, Ngọc Thịnh đã khiến chương trình "thảng thốt" khi nhấn chuông và trả lời chính xác từ khóa cần tìm là "Tôn Đức Thắng".

Nam sinh Đà Nẵng cho biết, suy luận tính kết quả phép nhân 1888 của câu hỏi hàng ngang. Đây là năm sinh của Tôn Đức Thắng. Qua đó, Ngọc Thịnh gia tăng khoảng cách dẫn đầu với các thí sinh khác.

Phần thi Tăng tốc, Ngọc Thịnh tiếp tục giữ vững phong độ ổn định và chính xác để ghi được nhiều điểm số nhất. Sau ba phần thi, cậu dẫn đầu với 225 điểm. Tiếp đến, Gia Hân 115 điểm, Quang Dũng 75 điểm, Khánh Hân 55 điểm.

Phần thi Về đích, Ngọc Thịnh lựa chọn ba câu hỏi cùng có giá trị 20 điểm, nhưng không thành công trong việc cải thiện điểm số. Hai câu hỏi đầu, Quang Dũng giành được quyền trả lời nhưng đều không ghi được điểm.

Gia Hân lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Cô trả lời chính xác 2/3 câu hỏi để về vị trí với 155 điểm.

Khánh Hân lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 20 - 30 - 30, nhưng không thành công. Câu cuối cùng, Quang Dũng ghi điểm khiến Khánh Hân về vị trí với 25 điểm.

Quang Dũng bước vào thi với 85 điểm, lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Cậu về vị trí với 105 điểm.

Kết quả chung cuộc, Hoàng Ngọc Thịnh (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng) giành chiến thắng và ẵm vòng nguyệt quế với 225 điểm. Nguyễn Châu Gia Hân (THPT Thực hành Sư phạm, ĐH Cần Thơ) về nhì với 155 điểm.

Cùng về vị trí thứ ba, Đoàn Quang Dũng (THPT Vân Nội, Hà Nội) 105 điểm và Trần Khánh Hân (THPT Nguyễn Du, Thái Bình) 25 điểm.