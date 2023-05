Năm nay chắc chắn sẽ xảy ra hiện tượng El Nino, có thể có các cơn bão nhiệt đới khủng khiếp

TPO - Khả năng xảy ra sự kiện đại dương nóng lên được gọi là El Nino xảy ra trong năm nay là hơn 90%. Các chuyên gia đã cảnh báo rằng, nó có thể sẽ bắt đầu trong những tháng tới và rất có thể nó sẽ kéo dài đến năm 2024 và có tác động lan rộng.

El NiNo, có nghĩa là "cậu bé" trong tiếng Tây Ban Nha, là một sự kiện khí hậu lớn gây ra bởi những thay đổi đối với các dòng hải lưu ở Thái Bình Dương. Sự kiện nóng lên này đủ mạnh để kích hoạt những thay đổi lớn trong mô hình thời tiết toàn cầu và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển, đặc biệt là kết hợp với tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra .

El NiNo, cùng với đối tác của nó là La Nina, hay "cô bé" — một sự kiện làm mát được kích hoạt bởi những thay đổi đối với cùng một hệ thống dòng hải lưu — tạo nên chu kỳ El Niño-Dao động Nam (ENSO).

Các chuyên gia đã nghi ngờ rằng, sự kiện El Nino có thể sẽ xảy ra trong một thời gian dài. Ngày 3/5, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dự đoán có 60% khả năng nó sẽ bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 7 năm nay.

Ngày 11/5, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) của Mỹ đã đưa ra dự báo của riêng mình, trong đó cho thấy rằng gần như chắc chắn rằng El Nino sẽ bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 7. Cơ quan này cũng cho biết có 90% khả năng El Nino sẽ kéo dài sang năm 2024.

ENSO chu kỳ 101

Chu trình ENSO chủ yếu liên quan đến gió mậu dịch ở Thái Bình Dương thổi về phía tây dọc theo đường xích đạo. Theo NOAA, thông thường, sự kiện này thổi các vùng nước ấm hơn trên bề mặt từ Nam Mỹ về phía châu Á, sau đó được thay thế bằng các vùng nước biển sâu mát hơn trong một quá trình được gọi là nước trồi.

Các sự kiện ENSO có thể ảnh hưởng đến sự hình thành của các cơn bão nhiệt đới lớn như Bão Freddy di chuyển giữa Madagascar và Mozambique vào ngày 8/3 vừa qua.

Kích hoạt thời tiết cực đoan

Trong thời gian El Nino, gió mậu dịch yếu đi, dẫn đến nước trồi giảm và nước bề mặt ấm hơn. Trong La Nina, gió mậu dịch mạnh bất thường, điều này có tác dụng ngược lại. Cả hai sự kiện đều có thể kích hoạt các sự kiện thời tiết cực đoan, chẳng hạn như Bão Freddy có khả năng phá kỷ lục đã tàn phá các vùng của Châu Phi vào tháng Hai và tháng Ba .

El Niño cuối cùng là khi nào?

Trong quá khứ, El NiNo và La NiNa xảy ra khoảng hai đến bảy năm một lần, theo NOAA. Nhưng sự xuất hiện của chúng gần đây đã trở nên thất thường hơn nhiều do tác động của biến đổi khí hậu: Trong 50 năm qua, đại dương đã hấp thụ gần 90% năng lượng bị giữ lại do sự nóng lên toàn cầu , khiến nhiệt độ bề mặt nước biển tăng mạnh, tác động đến chu trình ENSO .

Sự kiện El NiNo gần đây nhất xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2019 và khá yếu. Trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 3 năm 2023, hiện tượng La NiNa ba lần hiếm hoi đã ngăn chặn nhiệt độ toàn cầu tăng cao.

Các sự kiện El Nino thường kéo dài trong khoảng từ chín tháng đến hai năm nhưng có thể lâu hơn.

El NiNo sẽ mạnh đến mức nào?

Không rõ chính xác El Nino năm nay sẽ trở nên mạnh đến mức nào, nhưng các dự đoán của NOAA cho thấy có 80% khả năng xảy ra ít nhất một El NiNo vừa phải, trong đó nhiệt độ mặt nước biển sẽ tăng 1 độ C và 55% khả năng xảy ra hiện tượng El Nino mạnh, nơi nhiệt độ sẽ tăng 1,5 độ C.

Các chuyên gia cũng lo ngại rằng nhiệt độ bề mặt nước biển tăng cao gần đây sẽ khiến El NiNo sắp tới trở nên tồi tệ hơn. Vào đầu tháng 4, nhiệt độ mặt nước biển trung bình toàn cầu cao nhất trong lịch sử được ghi nhận .

WMO dự kiến ​​nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng lên mức kỷ lục trong vài năm tới khi hiệu ứng làm mát của La NiNa kết thúc và El NiNo bắt đầu, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng triệu người.

Hà Thu