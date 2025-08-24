Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Chuyện hôm nay

Google News

Mừng cho sư phạm

Trí Quân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TP - Điểm chuẩn vào hai ngành Sư phạm tiếng Anh và tiếng Trung năm nay của Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) và ĐH Huế đều tuyệt đối 30/30 điểm. Ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý của Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) điểm chuẩn cũng gần kịch trần, lên đến 29,84 điểm.

Sư phạm Hóa của Trường ĐH Sư phạm TPHCM 29,38 điểm. Sư phạm Lịch sử của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chót vót với 29,06 điểm; các ngành sư phạm khác tại trường này đều trên 28 điểm. Đứng đầu Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) là Sư phạm Ngữ Văn với điểm chuẩn 28,84 điểm, Sư phạm Lịch sử 28,76 điểm, Sư phạm Địa lý 28,61 điểm...

Mừng cho ngành đào tạo giáo viên nước nhà đã không còn cảnh “chạy cùng sào mới vào sư phạm” với mức điểm trúng tuyển nhiều năm thấp đến tội nghiệp.

Có thể thấy một vài năm lại đây điểm chuẩn của hầu hết các khối ngành sư phạm đã tăng cao, với tỷ lệ chọi khá gay gắt. Một trong những nguyên nhân, đó là chính sách miễn học phí, và khoản tiền hỗ trợ sinh hoạt hàng tháng 3,63 triệu đồng cho mỗi sinh viên sư phạm theo Nghị định 116/2020. Luật Nhà giáo 2025 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 cũng có rất nhiều hấp dẫn. Như chức danh nhà giáo không còn bị chia theo các hạng, mà dựa trên trình độ, năng lực chuyên môn và nghiệp vụ của giáo viên nhằm thu hút người giỏi. Cùng với rất nhiều chính sách có lợi cho giáo viên, như lương giáo dục được xếp cao nhất trong hệ thống bậc thang lương hành chính sự nghiệp; các chính sách về phụ cấp, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, chăm sóc sức khỏe,...

Chưa kể giữa cơn lốc biến động của thị trường việc làm này, thì kiếm một nghề "an toàn" như nghề giáo là thượng sách. Học hành và chữa bệnh là nhu cầu gần như bắt buộc của con người. AI có thể cướp việc khắp nơi, nhưng khả năng sẽ rất lâu robot mới có thể thay thế thầy cô giáo đứng trên bục giảng. Bởi ít ra con người vẫn làm tốt hơn máy móc trong việc dạy làm người .

Thêm một thông tin có thể khiến ngành sư phạm thêm hot, đó là cả nước đang còn thiếu tới 100 ngàn giáo viên. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 ngày 22/8 mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu các bộ, ngành liên quan cùng các địa phương có biện pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên hiện nay.

Điểm đầu vào sư phạm cao chót vót, về lý thuyết sẽ cho ra đời những thầy cô giáo giỏi. Nhưng nếu chỉ cần dạy giỏi thì AI sẽ làm tốt hơn nhiều. Muốn không bị AI cướp việc, mỗi giáo viên không chỉ giỏi, mà còn phải là những Con Người viết hoa đích thực: Đầy đủ sự thấu cảm, lòng bao dung, sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý-tính cách cá nhân con người, luôn là nguồn cảm hứng và động lực nuôi dưỡng tâm hồn, thắp lên lòng nhân ái, niềm tin yêu và ước mơ tốt đẹp cho các thế hệ học trò...

Để đạt được điều này quả thực còn khó hơn thi giành điểm tuyệt đối. Bởi không ít những thói tật đã lậm sâu vào cơ thể xã hội khiến lệch chuẩn nhiều mối quan hệ, trong đó có môi trường giáo dục. Điều mà những lứa sinh viên 30/30 điểm hẳn không thể xem nhẹ.

Trí Quân
#Sư phạm #AI

