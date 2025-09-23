Mục tiêu 20 năm để tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

TPO - Bộ GD&ĐT đặt mục tiêu đến năm 2045, tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục, được sử dụng rộng rãi trong dạy học, quản lí và các hoạt động giáo dục.

Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực vừa tổ chức phiên họp xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”.

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD&ĐT) Thái Văn Tài, đề án dự kiến triển khai trong toàn hệ thống giáo dục với gần 50.000 cơ sở, khoảng 30 triệu học sinh, sinh viên và 1 triệu cán bộ, giáo viên.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD&ĐT) Thái Văn Tài cho biết, để thực hiện cần bổ sung khoảng 22.000 giáo viên tiếng Anh ở bậc mầm non, tiểu học.

Trong đó, để thực hiện cần bổ sung khoảng 12.000 giáo viên tiếng Anh mầm non, gần 10.000 giáo viên tiểu học, đồng thời bồi dưỡng ít nhất 200.000 giáo viên có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh đến năm 2030.

Lộ trình triển khai đề án chia thành ba giai đoạn (2025-2030, 2030-2040, 2040-2045) với bộ tiêu chí đánh giá gồm 7 tiêu chuẩn cho từng cấp học.

Bộ GD&ĐT xác định các giải pháp như: phát triển đội ngũ giáo viên; xây dựng chương trình, học liệu; đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá; ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo….

Nguồn lực thực hiện dự án gồm ngân sách nhà nước và sự tham gia, đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Bộ GD&ĐT khẳng định thành công của Đề án đòi hỏi sự đồng thuận xã hội, kiên trì thực hiện trong suốt 20 năm, nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Cả nước hiện có hơn 1,05 triệu giáo viên mầm non và phổ thông, trong đó có khoảng 30.000 thầy cô dạy môn tiếng Anh.

Còn nhiều băn khoăn

Từ góc độ đơn vị đào tạo giáo viên, GS Nguyễn Quý Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai phải gắn với rèn luyện tư duy, khả năng tiếp nhận và phản ánh văn hóa, đồng thời kết hợp với tư duy duy lí để tạo chuyển biến thực chất. Đối với trẻ, giai đoạn 4-7 tuổi là “thời kỳ vàng” để học ngôn ngữ, nhưng ông cũng lo lắng, nếu cho trẻ học tiếng Anh quá sớm có thể ảnh hưởng đến khả năng thành thạo tiếng mẹ đẻ và việc tiếp nhận văn hóa Việt.

Bà Trần Thị Huyền, Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ kiến nghị, việc triển khai còn nhiều băn khoăn về năng lực giáo viên và điều kiện hạ tầng. Với thực tế số lượng lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc, nhiều em chưa thành thạo tiếng Việt, cần có lộ trình phù hợp cho từng địa phương để bảo đảm thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, hai yếu tố then chốt để triển khai đề án đó là: thể chế và đào tạo đội ngũ giáo viên. Việc đổi mới chương trình đào tạo giáo viên, chính sách đãi ngộ thỏa đáng, nhất là với những thầy cô vừa giảng dạy tiếng Anh, vừa sử dụng tiếng Anh để dạy các môn khoa học, là yêu cầu cấp thiết.

Ngoài ra, ông cũng cho rằng, lộ trình triển khai đến năm 2045 cần được thực hiện linh hoạt. Trong đó, những địa phương có điều kiện thuận lợi có thể đi trước, tạo vai trò dẫn dắt, vùng khó khăn sẽ thực hiện theo tiến độ phù hợp.