Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Horoscope

Google News

Mùa Bọ Cạp 2025: Khi bóng tối soi chiếu sự thật, là lời mời khám phá nội tâm

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Mùa Bọ Cạp 2025 không chỉ là giai đoạn cảm xúc trở nên sâu sắc, mà còn là cơ hội để chúng ta nhìn thẳng vào chính mình và định hình lại hướng đi tương lai.

Mùa Bọ Cạp là gì?

Mùa Bọ Cạp là khoảng thời gian Mặt Trời đi qua cung hoàng đạo thứ tám trong vòng tròn chiêm tinh, kéo dài từ 23/10 đến 22/11 hằng năm. Khi đó, năng lượng của cung Bọ Cạp lan tỏa mạnh mẽ, khiến cảm xúc, trực giác và những phần ẩn sâu trong mỗi người được đánh thức.

Nếu mùa Thiên Bình giúp chúng ta hướng đến sự cân bằng và kết nối xã hội, thì mùa Bọ Cạp lại mời gọi ta đi sâu vào nội tâm, khám phá những điều giấu kín, đối diện với tổn thương và buông bỏ những gì đã lỗi thời. Đây là mùa của “tái sinh”, một chu kỳ tất yếu trong hành trình phát triển của 12 chòm sao.

Biểu tượng và ý nghĩa chiêm tinh của cung Bọ Cạp

Bọ Cạp là cung thuộc nhóm Nước, đại diện cho cảm xúc sâu sắc, bản năng mạnh mẽ và khả năng cảm nhận tinh tế. Biểu tượng con bọ cạp tượng trưng cho sự tự vệ, sức mạnh tiềm ẩn và khả năng hồi sinh.

Hành tinh chủ quản của Bọ Cạp là Sao Diêm Vương (Pluto) - hành tinh của quyền lực và sự chuyển hóa. Vì thế, năng lượng của mùa này thường gắn liền với sự kết thúc, khủng hoảng và tái sinh. Nó thôi thúc con người nhìn thẳng vào bóng tối bên trong, nhận diện nỗi sợ và học cách làm chủ chúng.

Năng lượng nổi bật trong mùa Bọ Cạp 2025

Tháng 11/2025 đánh dấu một mùa Bọ Cạp đặc biệt với nhiều biến chuyển:

  • Trăng non Bọ Cạp (8/11/2025): Đây là thời điểm khởi đầu cho một chu kỳ cảm xúc mới. Bạn sẽ được khuyến khích buông bỏ quá khứ, chấp nhận sự thay đổi và đặt ra những ý định mới cho tương lai.
  • Sao Hỏa tiến vào Nhân Mã (5/11): Sau giai đoạn mãnh liệt của cảm xúc, năng lượng chuyển hướng sang hành động và mở rộng.
  • Trăng tròn Song Tử (24/11): Sự kiện này mang đến sự sáng tỏ, giúp mọi bí mật hoặc cảm xúc bị kìm nén suốt mùa Bọ Cạp được hé mở.

Lời khuyên cho mùa Bọ Cạp

Mùa Bọ Cạp không phải là thời gian để né tránh, mà là để đối diện và giải phóng. Dưới đây là những gợi ý giúp bạn đi qua giai đoạn này một cách tích cực:

  1. Chấp nhận cảm xúc của mình. Dù là giận dữ, buồn bã hay sợ hãi, hãy để chúng được cảm nhận trọn vẹn - đó là bước đầu của chữa lành.
  2. Buông bỏ điều cũ. Hãy dọn dẹp, kết thúc những mối quan hệ hoặc thói quen khiến bạn trì trệ.
  3. Tập trung vào chuyển hóa nội tâm. Viết nhật ký, thiền, hoặc dành thời gian cho sự tĩnh lặng sẽ giúp bạn nghe được tiếng nói bên trong.
  4. Tin vào quá trình. Mọi sự thay đổi trong mùa này đều có lý do. Dù khó khăn, đó chính là cách vũ trụ giúp bạn trưởng thành.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

4ae1b6a4-f78c-44a3-86bd-1ba70b034615.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#Mùa Bọ Cạp 2025 #chiêm tinh #tái sinh #chuyển hóa cảm xúc #bóng tối và ánh sáng #sao Diêm Vương #đối diện nội tâm

Xem thêm

Cùng chuyên mục