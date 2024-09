Mưa bão lớn, dân chung cư ở Hà Nội hì hục ‘tát nước’ khỏi nhà

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 3, những cơn mưa lớn kéo dài ở Hà Nội trong ngày 7/9 gây nhiều khó khăn cho người dân. Nhiều cư dân ở chung cư cao tầng bị nước tạt, chảy vào nhà. Trên mạng xã hội, xuất hiện không ít cảnh người dân hì hục thấm nước, tát nước ra khỏi nhà.

Chiều tối 7/9, sau cơn mưa rất lớn do ảnh hưởng bão số 3, tại chung cư @Home, 987 Tam Trinh (Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội), nhiều cư dân phải chịu cảnh nước tạt, thấm qua cửa sổ vào nhà. Có những trường hợp, nước từ bên ngoài hắt qua cửa ban công, tràn vào trong nhà.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, anh Nguyễn Văn Dũng, sống tại chung cư @Home cho biết, nhà anh ở góc chung cư, có 4 cửa kính nên ảnh hưởng bởi mưa bão rất lớn.

“Gió rít liên hồi, cửa kính ngăn cách phòng khách và ban công rung bần bật. Nước tràn qua khe cửa, tràn vào nhà, lênh láng phòng khách, các phòng ngủ, khu vực nhà bếp... Hơn 20 năm sống ở Hà Nội, chưa bao giờ tôi thấy gió bão mạnh như vậy”, anh Dũng chia sẻ, đồng thời cho biết, anh cùng gia đình đang tích cực khắc phục hậu quả của việc nước mưa tràn vào nhà trong đêm 7/9.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tại một số căn hộ của chung cư @Home cũng diễn ra tình trạng tương tự. Nhiều hộ dân phải huy động sự hỗ trợ của hàng xóm để giải quyết tình trạng nước tràn vào nhà do mưa bão.

Ở một số hành lang, nước tràn qua các khe hở cửa kính, chảy ra sàn. Nhân viên Ban quản lý toà nhà, các cư dân phải thay phiên nhau túc trực để lau sàn, ngăn nước chảy vào thang máy.

Tại một số chung cư khác trên địa bàn thành phố Hà Nội, tình trạng nước tràn vào nhà cũng diễn ra. Tại chung cư Gelexia (Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội), gia đình chị L. cũng phải thay nhau mang quần áo, khăn thấm nước chảy vào nhà qua các khe cửa sổ kính. Có những lúc mưa lớn, nước thấm qua khăn chảy thành dòng vào chậu hứng phía dưới.

Anh Chung, một cư dân sống ở chung cư Gemek (An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) cũng phải tận dụng khăn, quần áo, vật dụng để thấm nước chảy qua khe cửa sổ kính.

“Rất may là tôi phát hiện kịp thời. Nếu để một lúc, chắc nước chảy tràn xuống sàn gỗ”, anh Chung chia sẻ, đồng thời cho biết, đêm nay, sẽ tiếp tục phải để ý, theo dõi, cố gắng không để nước tràn vào nhà.

Theo khuyến cáo của thành phố Hà Nội, tối và đêm 7/9, cường độ gió tại thành phố Hà Nội đạt cấp 7-8, giật cấp 9-10, kèm mưa rất to. Người dân Thủ đô không nên ra ngoài trời.

Dự báo từ chiều tối đến đêm 7/9, các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và các huyện: Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh có gió mạnh cấp 5, cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Thị xã Sơn Tây và các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Phúc Thọ có gió mạnh cấp 4, cấp 5, sau tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9.

Ngoài gió mạnh, từ nay đến sáng 9/9, thành phố Hà Nội mưa vừa, mưa to đến rất to. Thời gian mưa to đến rất to tập trung từ chiều tối 7 đến sáng 8-9. Lượng mưa tại các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và các huyện: Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Thạch Thất, Quốc Oai, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh 150-250mm, có nơi cao hơn 350mm. Thị xã Sơn Tây và các huyện Phúc Thọ, Chương Mỹ, Ba Vì, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên 120-220mm, có nơi cao hơn 300mm.