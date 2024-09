Bộ Công an huy động hơn 100.000 người tham gia trực, ứng trực phòng chống bão số 3 và mưa lũ

TPO - Để ứng phó khẩn cấp với bão số 3 và mưa lũ, Bộ Công an đã có những chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời với tinh thần chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất, không chủ quan, mất cảnh giác, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo an toàn tính mạng người dân, nhất là đối với trẻ em và các đối tượng yếu thế.

Theo Bộ Công an, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Bộ Công an đã thường xuyên cập nhật thông tin để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời công tác ứng phó khẩn cấp với bão số 3 và mưa lũ; với tinh thần chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất, không chủ quan, mất cảnh giác, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo an toàn tính mạng người dân, nhất là đối với trẻ em và các đối tượng yếu thế, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Cụ thể, đã ban hành 3 Công điện và tổ chức họp trực tuyến để chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và Công an 35 địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 3 và mưa lũ; lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống bão, lũ;

Tập trung huy động lực lượng, phương tiện cho công tác phòng chống bão và mưa, lũ; tổ chức thường trực, ứng trực 100% quân số tại các địa bàn chịu ảnh hưởng trực tiếp, khu vực xung yếu để sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống bão, lũ, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh với phương châm 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng (Bộ Công an huy động hơn 100 nghìn người tham gia trực, ứng trực phòng chống bão số 3 và mưa lũ; trong đó bên cạnh lực lượng Công chính quy thì lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở đã tham gia rất tích cực);

Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, tuyên truyền cảnh báo Nhân dân ở các địa bàn thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, mưa lũ, sạt lở đất gây ra. Khẩn trương phối hợp sơ tán, di dời người dân cùng phương tiện, tài sản, nhất là tại các khu vực nguy hiểm, kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm;

Tăng cường nắm chắc tình hình để kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự. Bảo đảm an toàn giao thông, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người do bất cẩn, chủ quan;

Chủ động các phương án, trang thiết bị, phương tiện đặc chủng chuyên dùng kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ gây ra để sớm ổn định cuộc sống (đã chuẩn bị hơn hơn 27.000 phương tiện bộ; hơn 2.200 phương tiện thủy; gần 100.000 áo phao, phao tròn các loại và hàng ngàn thiết bị chuyên dụng khác).