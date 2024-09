Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 tại Thanh Hóa

TPO - Sáng 7/9, đồng chí Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại Thanh Hóa.

Qua kiểm tra thực tế và làm việc với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực, quyết liệt các biện pháp ứng phó bão số 3 của tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về ứng phó với bão số 3.

Cụ thể, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản do bão gây ra. Chủ động tiêu nước, bảo vệ lúa, hoa màu, lồng bè; tập trung chỉ đạo nhân dân thu hoạch lúa thu mùa đã chín từ 80% trở lên và cây rau màu khác đã đến kỳ thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn các điểm đê, kè xung yếu, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

"Đối với khu vực có nguy cơ sạt lở bờ biển thuộc thôn Văn Phong, xã Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa), chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để không bị bất ngờ khi có tình huống do bão số 3 gây ra. Về lâu dài, tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu, huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kiên cố hệ thống kè biển, nhằm giảm thiểu tình trạng sạt lở, xâm thực..." - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chỉ đạo.

Theo ghi nhận nhanh từ các địa phương, từ đêm ngày 5/9 đến chiều tối ngày 6/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra mưa, dông gây thiệt hại về người và tài sản. Sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức đoàn kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, huy động lực lượng giúp đỡ các gia đình có nhà bị thiệt hại dọn dẹp sớm ổn định đời sống của người dân.