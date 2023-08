Một cổ phiếu đột biến thanh khoản, sang tay 1.500 tỷ đồng

TPO - Lực bán dâng mạnh trong phiên chiều nay (3/8), sắc đỏ chiếm áp đảo, chỉ số chính đóng cửa giảm hơn 9 điểm. Cổ phiếu HPG gây chú ý với thanh khoản đột biến hơn 58 triệu đơn vị, giá trị giao dịch trên 1.500 tỷ đồng, cao nhất toàn sàn.

Diễn biến thị trường sôi động, bên bán nhanh chóng thắng thế, đẩy VN-Index tuột khỏi tham chiếu. Chỉ số chính giằng co trong sắc đỏ, bên mua yếu dần, nhóm vốn hóa lớn gia tăng ảnh hưởng tiêu cực khiến VN-Index đóng cửa rơi về ngưỡng 1.210 điểm. Đây cũng là vùng điểm thấp nhất phiên hôm nay.

Ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số là VHM, kéo VN-Index đi lùi hơn 2 điểm. Cổ phiếu họ Vingroup bước sang phiên thứ 3 liên tiếp điều chỉnh, giảm mạnh nhất rổ VN30. VHM giảm 2,9% xuống 60.100 đồng/cổ phiếu. VNM, VCB, HPG, BID, VPB... gây thêm áp lực lên thị trường.

HPG chịu lực bán mạnh, đẩy thanh khoản lên 1.562 tỷ đồng, cao nhất toàn sàn. HPG đóng cửa giảm 2,36% xuống 26.850 đồng/cổ phiếu. Cùng trong nhóm thép, sắc đỏ bao trùm HSG, NKG, SMC, VGS, TLH, TVN, POM...

Nhóm trụ cột - ngân hàng cũng ghi nhận sắc đỏ lan rộng, càng khiến tâm lý thị trường trở nên bi quan. VCB, BID, VPB, TCB lọt nhóm 10 mã giao dịch tiêu cực nhất. Gần 20 cổ phiếu ngân hàng giảm giá. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở nhóm chứng khoán. VND, SSI, HCM, MBS, APS, CTS, ORS, BSI... đồng loạt giảm giá. VND thanh khoản đứng thứ 2 thị trường, giá trị gần 945 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản có phần tích cực hơn, NVL, DIG, DXG, GEX cùng tăng giá, thanh khoản cao, nằm trong danh sách 10 mã giao dịch sôi động nhất. Trong khi đó, cổ phiếu nhà thầu lại đồng loạt giảm giá, diễn biến ở liên danh VIETUR (đấu thầu sân bay Long Thành) có phần tiêu cực hơn: CCI, PHC, HAN, VCG ngập sắc đỏ. HAN giảm tới 7,5%, VCG giảm 3,8%, thanh khoản hơn 494 tỷ đồng

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa có công văn nhắc nhở 5 doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính quý 2/2023, gồm CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG), CTCP Đầu tư Hải Phát (HPX), CTCP Apax Holdings (IBC), CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (SJF), CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC).

HoSE cũng vừa thông báo đưa cổ phiếu DAG vào diện cảnh báo do từ ngày 9/8 do công ty vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm. Lỗi vi phạm lần này là do công ty chậm nộp báo cáo tài chính quý 2/2023. Ngay sau quyết định này, DAG cũng được HoSE bổ sung vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do cổ phiếu trong diện cảnh báo.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 9,48 điểm (0,78%) xuống 1.210,95 điểm. HNX-Index giảm 1,54 điểm (0,64%) xuống 239,77 điểm. UPCoM-Index tăng 0,14 điểm (0,15%) lên 91,01 điểm. Thanh khoản tăng trở lại, đưa giá trị giao dịch 3 sàn vượt mốc tỷ USD (23.500 tỷ đồng). Trong đó, thanh khoản HoSE đạt 21.617 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 88 tỷ đồng, tập trung vào HPG, VND, MWG...