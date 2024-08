Mỗi ngày ở Việt Nam có 30 người bước ra khỏi nhà và không bao giờ trở về

TPO - Người thân bước ra khỏi nhà và không bao giờ trở về vì tai nạn giao thông, để lại nỗi đau khôn cùng cho những người ở lại.

Ngày 31/8, tại chùa Từ Đàm (TP. Huế), Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (ATGTQG) phối hợp cùng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2024.

Lễ tưởng niệm gửi lời cầu nguyện, động viên đến với người thân của các nạn nhân bị tai nạn giao thông. Nhiều câu chuyện xúc động từ chính những người trong cuộc, là người thân của các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông cũng được kể lại.

Có mặt tại buổi lễ, chị Thái Thị Hiếu (45 tuổi, trú tại TP. Huế) rơi nước mắt kể về người chồng cách đây 3 năm gặp tai nạn giao thông ra đi mãi mãi, khiến chị trở thành góa phụ, 2 đứa con mồ côi cha khi chưa bước vào lớp 1.

Cách vài hàng ghế, chị Huỳnh Tâm Như (36 tuổi, trú tại quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) đôi mắt đỏ hoe nhớ lại giây phút nghe tin dữ về người con gái độc nhất của mình.

Chị Như chia sẻ: “Buổi sáng con bé mang cặp sách chào mẹ và dắt xe đạp đi học, khoảng 30 phút sau tôi nhận được tin dữ từ công an là con tôi đã mất khi sang đường bị va phải xe tải. Con gái qua đời làm cả gia đình tôi bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng, mấy năm trôi đi ký ức đau thương vẫn in hằn trong tâm trí”.

Theo thống kê của Ủy ban ATGTQG, mỗi ngày ở Việt Nam có khoảng 30 người bước ra khỏi nhà và không bao giờ quay trở về vì tai nạn giao thông, khiến bao nhiêu gia đình tan nát với nỗi đau xé lòng.

Với tinh thần Tưởng nhớ người đi - vì người ở lại, đại lễ cầu siêu là một nghĩa cử mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Qua đó gửi đến toàn xã hội lời cảnh báo về những mất mát, thiệt hại to lớn mà từng gia đình, cộng đồng và xã hội phải gánh chịu do tai nạn giao thông, đồng thời, kêu gọi các cơ quan hữu quan từ Trung ương đến địa phương, các đơn vị, tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân hãy nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, chung tay chia sẻ những tổn thất, mất mát của các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông để sự bình yên, an toàn, hạnh phúc đến với mọi người, mọi nhà khi tham gia giao thông.