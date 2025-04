Lễ hội Tràng An 2025

TPO - Sáng 13/4 (ngày 16 tháng 3 năm Ất Tỵ), tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình), Lễ hội Tràng An năm 2025 khai mạc với chủ đề “Tràng An di sản ngàn năm - Hồn thiêng sông núi”. Đây là sự kiện văn hóa tâm linh trọng đại, thu hút hàng nghìn người dân, du khách trong nước và quốc tế.