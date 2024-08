Đại lễ cầu siêu cho người tử nạn giao thông trên cả nước

TPO - Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam - cho biết đại lễ cầu siêu năm 2024 diễn ra trong hai ngày tại chùa Từ Đàm (TP. Huế).

“Đại lễ cầu siêu hướng tới cầu nguyện cho linh hồn các nạn nhân không may bị tử vong do tai nạn giao thông được siêu thoát, cũng là dịp nhắc nhở các Phật tử và mọi người dân tự quý lấy bản thân và chung tay với cộng đồng hướng đến mục tiêu an toàn giao thông”, Thượng tọa Thích Đức Thiện nêu.

Giáo hội đã ký kết chương trình phối hợp với Bộ Công an, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trong việc tuyên truyền cho tăng, ni, Phật tử và người dân thực hiện tốt pháp luật về giao thông, nâng cao trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông.

Thượng tọa Thích Đức Thiện nhấn mạnh hệ lụy do tai nạn giao thông vô cùng lớn đối với gia đình nạn nhân, ảnh hưởng tới tương lai trẻ thơ và kinh tế - xã hội.

“Tai nạn giao thông không chỉ là vấn đề của Việt Nam mà của cả thế giới, vì vậy Liên hợp quốc đã quyết định có ngày tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Với Phật giáo, tháng 7 là tháng Vu lan báo hiếu. Trong Phật giáo có thông điệp về việc mỗi người ý thức với sinh mạng của mình cũng chính là báo hiếu với tổ tiên, đem lại tương lai cho con cháu”, Thượng tọa Thích Đức Thiện nêu.

Ông Lê Kim Thành - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - cho biết mỗi ngày ở Việt Nam có khoảng 30 người bước ra khỏi nhà và không bao giờ quay trở về, để lại những nỗi đau và sự mất mát, tổn thương sâu sắc. Theo thống kê, 7 tháng đầu năm 2024 có hơn 6.200 người tử vong do tai nạn giao thông.

Thực hiện Nghị quyết A/64/L.44 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Việt Nam cùng các quốc gia trên thế giới tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Đại lễ cầu siêu với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”, diễn ra 30 và 31/8 (tức ngày 27 và 28 tháng 7 Âm lịch) tại chùa Từ Đàm, TP. Huế. Hòa thượng Thích Khế Chơn - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho đại lễ.

Các đàn lễ được cắt đặt chu toàn, ban tổ chức mời các chư tôn đức trưởng lão, Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, đại diện các tỉnh thành và một số gia đình có người tử nạn vì tai nạn giao thông, chuẩn bị các phần quà hỗ trợ cho các gia đình nghèo, trẻ em mồ côi có bố, mẹ tử vong do tai nạn giao thông trong năm 2024.

Hòa thượng Thích Khế Chơn cho biết đã sắp đặt 63 bài vị đại diện cho nạn nhân của các tỉnh, thành cả nước, Thừa Thiên - Huế cũng có các bài vị riêng. Các chủ bái đại diện cho các địa phương sẽ đứng trước hương án, bài vị để thực hiện nghi thức tế lễ trang trọng trong đại lễ cầu siêu.