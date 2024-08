Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm: 'Ai còn cha mẹ như có Phật trong nhà'

TPO - Khu công viên mang tên “Hà Nội - Huế - Sài Gòn” sẽ được chính quyền TP. Huế nghiên cứu xây dựng tại vùng đồi Thiên An và hồ Thủy Tiên thuộc xã Thủy Bằng (Huế) - hồ nước ma mị nổi tiếng thế giới.

TPO - Tháp đôi Liễu Cốc (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế) là di tích đặc biệt, duy nhất thuộc hệ thống di tích Chămpa có đến 2 tháp thờ chính. Căn cứ kết quả khảo cổ học vừa được công bố, tháp đôi Liễu Cốc có niên đại từ khoảng cuối thế kỷ thứ IX, sớm hơn một thế kỷ so với dự đoán. Đây là một phát hiện hết sức bất ngờ.

TPO - Sau 6 năm trùng tu, cụm di tích An Lăng - nơi thờ phụng, an nghỉ của vua Dục Đức nhà Nguyễn mở cửa đón khách tham quan. Đây cũng là nơi thờ, an nghỉ của 2 vị vua yêu nước Thành Thái, Duy Tân.