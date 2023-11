Miền Trung đối mặt với thiên tai

TP - Từ 13-17/11, miền Trung bước vào một đợt mưa rất lớn. Dự báo lũ lên nhanh trên các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên, kéo theo nguy cơ ngập úng diện rộng, lũ quét và sạt lở đất.

Lũ có thể lên báo động 3

Nguyên nhân của đợt mưa lớn lần này chủ yếu do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa tràn xuống, kết hợp với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn.

Từ chiều tối qua (12/11), mưa đã bắt đầu ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Dự báo ngày và đêm nay, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Hà Tĩnh hôm nay và ngày mai mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 200mm.

Trọng tâm của đợt mưa lớn lần này tập trung ở khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên, trong đó 4 địa phương, gồm: Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi là những nơi đón mưa nhiều nhất. Dự báo từ gần sáng ngày 13/11 đến ngày 14/11, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 80-180mm, có nơi trên 250mm. Từ đêm 14-17/11, khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-350mm, có nơi trên 450mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, dự báo từ 13-18/11, trên các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, bắc Phú Yên ở mức báo động (BĐ)1-BĐ2, có sông trên BĐ2. Các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi ở mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ nay cho đến đầu tháng 12, khu vực miền Trung có thể đối mặt với nhiều đợt mưa lớn, do tác động của chủ yếu của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn.

Sẽ sơ tán dân vùng ngập sâu

Trước tình hình thiên tai có khả năng diễn biến phức tạp, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương từ Thanh Hóa đến Phú Yên theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Ngoài ra, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, nguy cơ cao sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông nếu không bảo đảm an toàn. Chủ động triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, cơ sở giáo dục tại các khu vực xảy ra ngập lụt. Sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, phòng chống ngập úng khu vực đô thị, khu công nghiệp.

Ngoài ra, đề nghị các địa phương kiểm tra, rà soát, vận hành và đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các công trình đang thi công, nhất là các công trình trọng điểm, xung yếu hoặc đã xảy ra sự cố do mưa lũ trong thời gian vừa qua. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Miền Bắc mưa rét Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Nền nhiệt giảm mạnh. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Dự báo rét kéo dài trong nhiều ngày tới ở miền Bắc.