Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường

TPO - Dự báo không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết nước ta từ đêm 26, ngày 27/12 khiến miền Bắc chuyển mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt giảm, trời tiếp tục rét, vùng núi rét đậm rét hại.

Một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc đang di chuyển xuống nước ta. Dự báo từ khoảng đêm 26 và ngày 27/12, bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Từ đêm 27/12, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ.

Trong đợt không khí lạnh này, ngày 27/12, các tỉnh miền Bắc âm u, trời có mưa nhỏ vài nơi. Hai ngày 28-29/12, trời rét nhưng trưa chiều hửng nắng.

Thủ đô Hà Nội những ngày tới tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ. Ngày 27/12, trời nhiều mây, ngày 28-29/12 hửng nắng.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh từ đêm 27-28/12 có mưa rải rác, trời rét. Khu vực Quảng Trị đến Khánh Hòa từ đêm 27-29/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, Huế đến Quảng Trị trời rét.

Trên biển sáng nay, bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ chiều nay, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển ngoài khơi từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong đêm nay, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu và tan dần trên biển, không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển phía tây nam khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa-Vũng Tàu.