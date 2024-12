Khánh Hòa sắp mưa lớn, nhiều nơi nguy cơ ngập lụt

TPO - Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung bộ, từ ngày 23-25/12, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, cần đề phòng ngập úng cục bộ vùng trũng thấp, ven sông và các tuyến đường đô thị.

Dự báo, từ đêm 22/12, toàn tỉnh Khánh Hòa có mưa rải rác do không khí lạnh tăng cường. Từ đêm 23-25/12, tại tỉnh Khánh Hòa dự báo xuất hiện vùng áp thấp và khả năng mạnh lên thành bão đi vào vùng biển phía Nam nên toàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông, mưa lớn tập trung trong ngày 24 và 25/12.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung bộ lưu ý, từ ngày 23 - 26/12, trên các sông của tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Đỉnh lũ lớn nhất trên sông Dinh (huyện Ninh Hòa) ở mức trên dưới báo động 2, trên sông Cái (TP Nha Trang) ở mức báo động 1-2. Trên các sông suối nhỏ (Hiền Lương, Đồng Điền, Tà Rục) xuất hiện một đợt lũ vừa. Độ sâu ngập lụt hạ lưu các sông phổ biến từ 0,3 - 0,7m, khu vực trũng thấp từ 1 - 1,5m. Toàn tỉnh cần đề phòng ngập úng cục bộ vùng trũng thấp, ven sông, các tuyến đường đô thị, mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa trên địa bàn tỉnh.

"Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các xã vùng núi, khu vực xung yếu, đặc biệt tại TP Nha Trang, TP Cam Ranh và huyện Cam Lâm, đèo Cù Hin, đèo Khánh Lê trong những ngày tới", Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung bộ cảnh báo.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công điện khẩn về việc chủ động ứng phó với mưa lớn từ ngày 23-25/12. UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức rà soát, kiểm tra các khu vực xung yếu, các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực trũng thấp, ngập lụt... Chủ động thực hiện các phương án ứng phó, sơ tán người đến nơi an toàn, chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, bảo đảm cung cấp cho các khu vực có nguy cơ bị cô lập, chia cắt do mưa lũ.