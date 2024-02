Miền Bắc đỉnh điểm mưa rét, vùng núi cao dưới 5 độ C

TPO - Hôm nay và ngày mai (29 - 30 tháng Chạp) sẽ là hai ngày rét nhất trong đợt rét lần này ở miền Bắc với nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 11 - 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C, Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 14 - 17 độ C. Nền nhiệt thấp kết hợp với mưa khiến cảm giác rất giá buốt.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C, vùng núi 8 - 11 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 13 - 16 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, riêng Lai Châu-Điện Biên có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14 - 16 độ C.

Dự báo ngày mai (30 tháng Chạp), miền Bắc tiếp tục rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 14 độ C, vùng núi 9 - 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.

Từ mùng 1 đên mùng 3 Tết, miền Bắc ít mưa, trưa chiều hửng nắng, nền nhiệt tăng dần với nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, vùng núi 9 - 12 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, trời rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C.

Dự báo ngày mai, các tỉnh Thanh Hoá đến Hà Tĩnh tiếp tục mưa rét. Từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, khu vực này giảm mưa, trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất 17 - 20 độ C.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Dự báo từ 30 tháng Chạp đến mùng 3 Tết, khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 25 - 28 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay trời nắng, đêm có mưa rào vài nơi, riêng phía Bắc từ gần sáng mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Dự báo từ 30 tháng Chạp đến mùng 3 Tết, khu vực Đà Nẵng đến Bình Định tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C. Khu vực Phú Yên đến Bình Thuận ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.