Miền Bắc, Bắc Trung Bộ mưa kéo dài sang đầu tuần tới

TPO - Dự báo mưa ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ có thể kéo dài sang đầu tuần tới. Tây Nguyên và Nam Bộ, Nam Trung Bộ mưa gia tăng cùng thời gian này.

Do chịu ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên hôm nay (9/9), khu vực ven biển, đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Một số nơi trên 50mm như Vũ Hòa (Thái Bình) 100.8mm, Ngô Đồng (Nam Định) 51.6mm, Hà Lĩnh (Thanh Hóa) 106.4mm, Kỳ Nam (Hà Tĩnh) 245.8mm, Quảng Phúc (Quảng Bình) 61.8mm.

Dự báo từ đêm nay (9/9) đến ngày mai (10/9), Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm. Riêng khu vực Nam đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm 9/9 và sáng ngày 10/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm. Từ trưa chiều 10/9, mưa lớn giảm dần.

Khu vực Hà Nội từ đêm 9/9 đến ngày 10/9 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ hôm nay đến ngày mai, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên trên thượng lưu các sông từ Thanh Hóa, Nghệ An từ 2-3m, hạ lưu từ 1-2m, các sông suối nhỏ ở Bắc Bộ từ 1-2m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ ở tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Ninh Bình, Phủ Lý lên mức BĐ2 và trên BĐ2, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, sông Hiếu lên mức BĐ1 và trên BĐ1, hạ lưu các sông chính còn dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các khu đô thị, các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Thanh Hóa và Nghệ An.

Dự báo sau đó, khoảng 11-13/9, trên khu vực Bắc Bộ hình thành vùng hội tụ trên cao nên từ đêm 11-13/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 12-19/9 cũng có mưa rào và rải rác có dông vào chiều và tối, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.