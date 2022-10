Meghan Markle bị nói đạo đức giả

TPO - Dù nhiều lần chỉ trích nghề diễn xuất, những vai diễn "chỉ thiên về sắc đẹp", lần này Meghan Markle trở lại sự nghiệp diễn viên với vai diễn không khác gì trước đây.

Theo Page Six, Meghan Markle hiện bị người dùng mạng xã hội chỉ trích là kẻ đạo đức giả sau khi xuất hiện trong phần mới nhất của 90210. Hồi đầu tuần, cô tuyên bố rời khỏi Deal or No Deal vì cảm thấy vai trò của mình "chỉ thiên về sắc đẹp chứ không nhất thiết về não".

Tuy nhiên, trong lần xuất hiện trong loạt phim khởi động lại của CW sau nhiều năm rời xa diễn xuất, Nữ Công tước xứ Sussex đóng vai nhân vật tên Wendy. Trong video, cô có những cảnh không đứng đắn với nhân vật tên Ethan Ward.

"Sau khi rời bỏ Deal or No Deal vì 'bị đối xử giống gói bim bim', bạn đã đảm nhận vai diễn xấu hổ này. Bạn đã tự đi ngược lại với chính, Bạn không phải là nạn nhân", một người bình luận.

Trong khi đó, một người khác lại gọi Meghan Markle là kẻ đạo đức giả: "Xin lỗi Meghan Markle, bạn tự chọn loại vai đó. Không ai ép buộc bạn cả. Bạn đang sẵn sàng làm mọi thứ như vậy".

Tuy nhiên, một số bạn diễn đã giải vây cho Meghan Markle. Một số người tuyên bố rằng các vai diễn phải đảm nhận bất cứ vai trò nào họ được giao. "Là diễn viên, bạn phải công nhận việc bị giao cho nhân vật không yêu thích để kiếm tiền", một diễn viên giấu tên nói với Page Six.

Một số ngôi sao của Hollywood cũng có một số tranh cãi về phát ngôn của Nữ công tước xứ Sussex. Ngôi sao kỳ cựu Whoopi Goldberg nói rằng việc đóng mọi loại vai là một phần của nghề diễn xuất.

"Khi là nghệ sĩ biểu diễn, bạn phải ký hợp đồng. Và khi chấp nhận ký hợp đồng, đôi khi bạn xinh đẹp, đôi khi bạn có mũi to, mọi chuyện chính là như vậy. Quan điểm của tôi là nếu bạn có cảm giác gì đó, nó chỉ thuộc về bạn. Nhưng bạn đang làm nhiều phụ nữ khác thấy tồi tệ vì họ chỉ đang muốn kiếm sống''.

Một người bạn từng xuất hiện trong Deal or No Deal cũng phản đối phát ngôn của Meghan Markle. "Họ không bao giờ đối xử với chúng tôi như bim bim. Đúng là chương trình không yêu cầu chúng tôi có trí tuệ. Nhưng bạn phải biết cơ hội là do chính mình tạo ra", Claudia Jordan nói.