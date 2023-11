Máy lọc nước nóng lạnh Wells The One mang đẳng cấp thế giới đến Việt Nam

Máy lọc nước nóng lạnh cao cấp Wells The One đã có mặt tại Việt Nam. Được ví như “Apple” của của ngành hàng chăm sóc sức khỏe, Wells thỏa lòng mong đợi của người dùng về một chiếc máy lọc nước hoàn hảo từ thiết kế đến tính năng mang đẳng cấp thế giới.

Sở hữu hàng loạt ưu điểm mang tính đột phá, Wells The One mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới để tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh, tiện nghi và hạnh phúc.

Kiệt tác thiết kế phong cách xứng tầm

Với thiết kế “Timeless Style” hiếm có khó tìm như được “may đo” dành riêng cho người sở hữu, màu sắc thanh lịch, tinh tế và vô cùng nhỏ gọn chỉ 8.8cm, gia chủ có thể đặt Wells The One ở bất kỳ nơi đâu mà không làm vỡ phong cách kiến trúc tổng thể.

Không chỉ được các ngôi sao hàng đầu thế giới như Lee Young-Ae yêu thích, rất nhiều “nàng hậu” Việt như Ngọc Diễm, Hà Kiều Anh, Giáng My, Trương Ngọc Ánh, “chim công làng múa” Linh Nga hay nhà thiết kế Quách Thái Công, Đỗ Mạnh Cường, doanh nhân Huy Cận… đã lựa chọn “mảnh ghép” Wells The One nâng tầm không gian.

Máy lọc nước Wells The One cũng mang lại phong thủy tốt cho gia chủ với nhiều gam màu dễ dàng lựa chọn để hợp mệnh. Đặc biệt, vòi nước lấy nước xoay 180 độ có thể điều chỉnh để thu hút vượng khí, tài lộc mang lại may mắn.

Chất lượng và tính thẩm mỹ của Wells The One được bảo chứng bởi các giải thưởng danh giá thế giới như NFS, iF Design Award, Red Dot Design Award, Good Design Award, IDEA…

Trải nghiệm đẳng cấp

Cũng giống như Apple hay iPhone, thương hiệu Wells nói chung và Wells The One nói riêng có triết lý khá tương đồng khi mang đến trải nghiệm tuyệt vời, ai dùng rồi chỉ có mê. Không chỉ hoàn mỹ ở vẻ ngoài Wells The One còn trang bị giao diện sử dụng vô cùng thông minh, tiện dụng và thú vị với bảng điều khiển cảm ứng trượt và màn hình LCD Full Color 2.8 inches.

Wells cũng vô cùng chu đáo với các tính năng như khóa an toàn cho trẻ em, tiết kiệm điện, vệ sinh chủ động, cùng hàng loạt các tùy chọn thông minh khác mà hiếm có chiếc máy nào có được.

Máy lọc nước cao cấp đầu tiên có dịch vụ hàng đầu thế giới theo tiêu chuẩn Business Class

Đại diện nhãn hàng cho biết Wells luôn mong muốn người dân Việt Nam ai cũng được sở hữu những sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ premium như những quốc gia khác trên thế giới. Mỗi khách hàng được chăm sóc bởi đội ngũ chuyên gia:

- Wells Planner - Người quản lý tư vấn: Quản lý tư vấn thiết kế chương trình chăm sóc, phục vụ, bảo hành, bảo dưỡng được cá nhân hóa dành riêng cho mỗi khách hàng.

- Wells Manager - Người quản lý dịch vụ: Nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của mỗi khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

- Wells Engineer - Kỹ sư chăm sóc: Chăm sóc chuyên nghiệp bảo đảm thiết bị luôn trong trạng thái hoạt động tốt nhất, kịp thời xử lý mọi yêu cầu hỗ trợ của khách hàng.

Toàn bộ thông tin của khách hàng được mã hóa với 3 tầng bảo mật chuẩn quốc tế.

Wells The One - Máy lọc nước nóng lạnh đa năng, tiện nghi

Được nghiên cứu dựa trên thói quen sở thích dùng nước của mọi gia đình Việt, Wells The One đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng nước với 6 mức nhiệt cùng 3 mức dung tích 550ml, 250ml, 120ml chạm là có ngay, thoải mái rảnh tay.

- Giải nhiệt, sảng khoái với nước lạnh 6 độ C.

- Thư giãn với nước ở nhiệt độ phòng.

- Bảo vệ sức khỏe tiêu hóa và tuần hoàn máu với nước healthy nhiệt độ cơ thể 36.5 độ C.

- Hoàn hảo để giữ trọn dinh dưỡng khi pha sữa cho bé với nước ấm 50 độ C.

- Tuyệt vời để nhâm nhi những tách trà ngon cùng nước ấm 70 độ C.

- Lý tưởng để thưởng thức ly cà phê đậm đà, thơm ngon với nước nóng 85 độ C.

Wells The One cũng chính là chiếc máy lọc nước đầu tiên có mức nhiệt độ cơ thể 36,5 độ là nhiệt độ nước tốt nhất cho hệ tiêu hóa và tuần hoàn máu.

Wells The One, chiếc máy lọc nước nóng lạnh cao cấp, trợ thủ chăm sóc sức khỏe, nâng tầm trải nghiệm, tôn vinh đẳng cấp và phong cách sống.

Wells là thương hiệu thiết bị y tế toàn diện với những sản phẩm chăm sóc sức khỏe chuyên sâu đẳng cấp thế giới, thuộc sở hữu của Tập đoàn Kyowon danh tiếng của Hàn Quốc thành lập từ năm 1985. Wells đang được phân phối rộng khắp trên toàn quốc tại các chuỗi cửa hàng chăm sóc sức khỏe cao cấp như Thế Giới Điện Giải, Doctor Nước… Website: wellsvietnam.com