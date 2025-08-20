Nam Phi: Máy bay rơi xuống biển khi trình diễn, phi công mất tích

TPO - Chiều 14/8, một vụ tai nạn hàng không kinh hoàng đã xảy ra trong buổi trình diễn tại bãi biển Durban, Nam Phi, khi chiếc máy bay ZS-AEC Extra 300 bất ngờ mất kiểm soát, xoáy trôn ốc rồi lao thẳng xuống biển với tốc độ cao.

Đoạn video do nhân chứng ghi lại từ bãi biển cho thấy chiếc máy bay do phi công kỳ cựu Andrew Blackwood-Murray (61 tuổi) điều khiển, sau khi bay lên và nghiêng cánh đã đâm xuống sóng biển, chỉ cách bờ vài mét. Vụ việc khiến hàng trăm người có mặt tại lễ hội hàng không hoảng loạn.

Ngay sau tai nạn, lực lượng cứu hộ được huy động khẩn cấp. Một số mảnh vỡ đã được trục vớt, song đến nay thi thể phi công vẫn chưa được tìm thấy. Giới chức hàng không Nam Phi xác nhận công tác tìm kiếm đã chuyển sang giai đoạn thu hồi thi thể, thay vì cứu nạn do khả năng sống sót gần như bằng không.

Đoạn video cho thấy máy bay lao xuống gần bãi biển. Nguồn: The Sun.

“Vụ việc xảy ra trong phần biểu diễn cuối cùng của máy bay tại lễ hội, trước 14h”, ông Sisa Majola - người phát ngôn Cục Hàng không dân dụng Nam Phi cho biết. Hiện khu vực bãi biển đã được phong tỏa, du khách và người dân được yêu cầu tránh xa trong thời gian lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm, trục vớt.

Tai nạn của phi công Blackwood-Murray để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong cộng đồng hàng không. Ông được đồng nghiệp đánh giá là một phi công đẳng cấp thế giới và một quý ông thực thụ trong nghề.

Phi công Andrew Blackwood-Murray mất tích. Ảnh: Newsflash.

Trên mạng xã hội, bà Kyla Blackwood-Murray (vợ phi công) đã có những chia sẻ nghẹn ngào: “Đó là cuộc gọi mà cả đời tôi luôn sợ phải nhận. Anh ấy là cả thế giới của tôi, chúng tôi có quá nhiều dự định còn dang dở. Anh mang lại cho tôi niềm vui lớn lao hơn những gì tôi từng tưởng tượng. Tôi đau đớn tột cùng và không biết sẽ sống thế nào khi thiếu đi người bạn đồng hành”.

Hiện công tác tìm kiếm thi thể phi công Andrew Blackwood-Murray vẫn đang được tiến hành.