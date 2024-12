Mặt bằng bán hoa, cây cảnh Tết hiếm, có tiền cũng khó thuê

TPO - Chấp nhận giá cao, bỏ tiền đặt cọc trước hàng tháng trời nhưng nhiều chủ vườn bán hoa, cây cảnh ở Nghệ An vẫn không dễ tìm được địa điểm ưng ý.

Từ cuối tháng 11 âm lịch, thị trường cho thuê mặt bằng bán hoa, cây cảnh phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 ở thành phố Vinh (Nghệ An) đã rục rịch. Đặc thù mặt hàng này là cần diện tích rộng, ở nơi đông đúc, dễ thu hút khách hàng, do đó, không ít chủ vườn đã phải đau đầu cất công đi tìm mặt bằng ưng ý.

Dịp Tết này, chị Nguyễn Hằng (trú xã Nghi Ân, TP Vinh) muốn vào trung tâm thành phố để tìm kiếm mặt bằng bán hoa, cây cảnh. Dù đã liên hệ với nhiều chủ đất, nhưng chị đều nhận được câu trả lời là đã có người thuê. “Hàng năm, gia đình bán tại vườn nhà, phải chờ khách tìm đến hỏi mua. Năm nay, chúng tôi muốn đưa hàng vào khu vực trung tâm thành phố để bán cho nhiều khách hơn và cũng là để quảng bá cho vườn hoa gia đình, nhưng các vị trí đẹp trên các con phố đều đã có người thuê. Lượng người bán nhiều, việc tìm được mặt bằng không đơn giản”, chị Hằng nói.

Năm nay, mặt bằng đẹp khan hiếm hơn do nhiều diện tích đất trống ở vị trí “đắc địa” đã được xây dựng công trình, các địa điểm kho, bãi cũng đã có người thuê cố định cả năm. So sánh trên thị trường, giá mặt bằng cho thuê kinh doanh hoa cây cảnh dao động từ 200 - 500.000 đồng/m2, thậm chí lên đến 1 triệu đồng/m2 tuỳ vị trí. Do đó, chi phí thuê mặt bằng rất cao nên nhiều người không thuê được địa điểm bán hoa, cây cảnh ưng ý.

Trong căn lán vừa dựng bám mặt đường Lê Nin, anh Trần Thế Bảo (trú phường Hưng Dũng, TP Vinh) đang tất bật lắp hệ thống bóng đèn. Suốt gần 1 tuần qua, anh cùng 2 người khác dựng lán trại, làm mái, quây kín, lợp hai lớp bạt. Dự tính, vụ hoa Tết năm nay, anh Bảo nhập hơn 2 tỷ đồng hoa lan, nhất chi mai về phục vụ khách chơi Tết.

“Tuỳ vị trí mà giá thuê cũng khác nhau. Mặt bằng ở đây được xem là đẹp bởi đường rộng, có chỗ đậu xe thoải mái lại đông đúc nên rất đông người thuê. Tôi thuê địa điểm bán hoa Tết ở đây từ nhiều năm nay nhưng cũng phải đặt cọc trước nửa năm để giữ chỗ”, anh Bảo chia sẻ.

Với mặt bằng rộng gần 500m2, ông Nguyễn Viết Hiến (trú xã Nghi Ân, TP Vinh) phải chi số tiền 100 triệu đồng để thuê bán hoa lan dịp Tết. Năm nay, do mở rộng kinh doanh, ông thuê thêm một phần đất nữa, cách vị trí này một lán. Chỉ tính riêng tiền thuê mặt bằng, ông Hiến đã phải chi gần 200 triệu đồng cho hơn 1 tháng bán hàng Tết. Bên cạnh tiền thuê mặt bằng, ông Hiến còn phải bỏ ra số tiền hơn 10 triệu đồng để dựng lán.

“Khoảng 3 năm trở lại đây, ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến kinh tế khó khăn, thị trường hoa Tết cũng bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, thực tế, nhu cầu của khách năm sau luôn cao hơn năm trước. Mùa hoa Tết cũng khó nói trước, chúng tôi phải chuẩn bị chu đáo, kỹ càng cho vụ buôn bán lớn nhất trong năm”, ông Hiến cho hay.

Trong khi người kinh doanh cây cảnh Tết khó tìm mặt bằng buôn bán ở các tuyến đường trung tâm thành phố thì nguồn cung ở một số huyện vùng ven lại khá dồi dào, diện tích lớn và giá cho thuê cũng “mềm” hơn. Tuy nhiên, thị trường cho thuê mặt bằng ở những khu vực này kém sôi động hơn vì chưa đáp ứng được ưu tiên hàng đầu của người bán là vị trí thuận lợi và thu hút nhiều khách hàng.