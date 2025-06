Masterise Homes ghi dấu ấn vị thế tại Branded Residences Forum Asia 2025

Là đại diện duy nhất của Việt Nam được mời tham gia chia sẻ tại Branded Residences Forum Asia 2025, Masterise Homes đã ghi trọn dấu ấn của người dẫn đầu tại diễn đàn BĐS hàng hiệu khu vực với nhiều chia sẻ giá trị.

Branded Residences Forum Asia 2025 - Diễn đàn quốc tế uy tín về bất động sản hàng hiệu - vừa diễn ra thành công tại Bangkok (Thái Lan), quy tụ hơn 300 lãnh đạo, chuyên gia đầu ngành và các thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực phát triển, vận hành bất động sản hàng hiệu toàn cầu như Marriott International, Accor, The Ascott, IHG, Four Seasons, Rosewood, Hilton, Mandarin Oriental,... Trong đó, phiên thảo luận với chủ đề “Spotlight on Vietnam” đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các chuyên gia quốc tế, thể hiện sức hút ngày càng lớn của thị trường Việt Nam, một điểm đến mới nổi trong bản đồ bất động sản cao cấp khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Là đơn vị tiên phong đưa mô hình bất động sản hàng hiệu vào Việt Nam, Masterise Homes đã góp mặt tại sự kiện với vai trò diễn giả đại diện thương hiệu. Tại phiên thảo luận, bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing Masterise Group đã mang đến góc nhìn chiến lược và thực tiễn triển khai bất động sản hàng hiệu (branded residences) tại Việt Nam, đồng thời chia sẻ những định hướng phát triển dài hạn của Masterise Homes tại thị trường đầy tiềm năng này.

BĐS hàng hiệu Việt Nam - Tiềm năng thành tâm điểm châu Á - Thái Bình Dương

Trong phần chia sẻ tại phiên thảo luận “Spotlight on Vietnam”, đại diện Masterise Homes nhấn mạnh rằng Việt Nam đang sở hữu những điều kiện lý tưởng để bứt phá trong phân khúc bất động sản hàng hiệu, không chỉ nhờ vào tốc độ đô thị hóa, mà đặc biệt là nhờ vào sự tăng trưởng tài sản mạnh mẽ của người dân.

Theo ấn bản mới nhất của The Wealth Report 2025, đến năm 2027, tổng tài sản tài chính cá nhân tại Việt Nam dự kiến sẽ đạt khoảng 600 tỷ USD. Báo cáo cũng ghi nhận có 5.459 cá nhân tại Việt Nam sở hữu tài sản ròng trên 10 triệu USD, chiếm 0,2% tổng số cá nhân thượng lưu toàn cầu, đưa Việt Nam lên vị trí thứ 6 trong khu vực Đông Nam Á về số lượng High-net-worth individuals (HNWIs). Bên cạnh nhóm giàu và siêu giàu, nhóm khách hàng Affluent – những cá nhân có năng lực tài chính vững vàng, đang gia tăng nhanh chóng cả về số lượng lẫn độ am hiểu – cũng góp phần mở rộng đáng kể nhu cầu đối với các sản phẩm bất động sản mang thương hiệu.

Từ góc nhìn đó, có thể thấy Việt Nam không chỉ là điểm đến tiềm năng của các thương hiệu quốc tế, mà còn đang hình thành một thị trường bản địa với tệp khách hàng đủ sức hấp thụ các dòng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế. Theo số liệu từ báo cáo Global Branded Residences Q4/2024, Việt Nam hiện nằm trong Top 6 quốc gia có nhiều dự án branded residences nhất thế giới, đồng thời đứng thứ 4 toàn cầu về số lượng dự án đang được triển khai (pipeline) – vượt qua nhiều thị trường lớn khác như Trung Quốc và Ấn Độ.

Một điểm đáng chú ý khác là theo một báo cáo nội bộ của Masterise Homes, có hơn 80% khách hàng sở hữu branded residences tại Việt Nam là người Việt - khác biệt lớn so với nhiều thị trường truyền thống vốn phụ thuộc vào tệp khách hàng quốc tế. Điều này không chỉ phản ánh tiềm lực tài chính đang lớn mạnh của người Việt, mà còn cho thấy sự chuyển biến trong tư duy sở hữu tài sản – khi nhà đầu tư ngày càng chủ động và tự tin lựa chọn các sản phẩm bất động sản đạt chuẩn toàn cầu không chỉ để ở, mà còn như một kênh đầu tư bền vững, mang tính bảo toàn tài sản và truyền đời. Đối với nhiều nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là nhóm có tiềm lực tài chính vững vàng, bất động sản hàng hiệu đang có xu hướng trở thành tài sản nắm giữ lâu dài nhờ niềm tin vào sự “an toàn tuyệt đối” của loại tài sản này bởi các yếu tố: giá trị tích sản bền vững theo thời gian bất chấp biến động thị trường, tạo ra dòng tiền cao nhờ nguồn khách hàng cao cấp và có gu tận hưởng ổn định trên toàn cầu cùng uy tín thương hiệu, chất lượng thiết kế và hệ sinh thái dịch vụ chuyên nghiệp đi kèm, tiềm năng đầu tư sinh lời do quỹ đất ngày càng khan hiếm.

Từ góc độ chuyên gia quốc tế, đại diện Savills cũng nhận định Việt Nam đang nổi lên là một thị trường hấp dẫn và có biên lợi nhuận tốt cho các nhà phát triển bất động sản hàng hiệu. Bên cạnh đó, ngành cũng đang chứng kiến sự chuyển dịch mang tính xu hướng: khái niệm branded residences không còn chỉ gói gọn trong phạm vi hợp tác đơn thuần với các thương hiệu khách sạn toàn cầu theo cách hiểu truyền thống, mà ngày càng tập trung vào yếu tố phong cách sống, cởi mở hơn với mô hình nhượng quyền và phát triển dưới dạng “collection” một cách linh hoạt, đa dạng.

Tái định nghĩa “branded living”, khẳng định vị thế dẫn dắt thị trường

Với vai trò là đơn vị tiên phong mang mô hình bất động sản hàng hiệu vào Việt Nam thông qua hợp tác chiến lược cùng Marriott International, Masterise Homes chia sẻ rằng yếu tố thương hiệu quốc tế đóng vai trò mở đường, nhưng chưa phải là toàn bộ câu chuyện. Điều tạo nên sự khác biệt và tính bền vững của branded residences nằm ở khả năng phát triển một chuẩn sống cao cấp, cộng hưởng hoàn hảo giữa chất lượng quốc tế và bản sắc văn hóa bản địa, cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng cao hơn của khách hàng về không gian sống.

“Branded living” không chỉ là sự gắn kết với các thương hiệu khách sạn toàn cầu, mà còn là khả năng kiến tạo phong cách sống toàn diện, từ thiết kế, vận hành đến giá trị cảm xúc mà khách hàng được trải nghiệm mỗi ngày”, bà Thi Anh Đào nhấn mạnh.

Cũng tại sự kiện, đại diện Masterise Homes tái khẳng định chiến lược phát triển bất động sản hàng hiệu theo hướng mở rộng, kế thừa kinh nghiệm hợp tác cùng các thương hiệu quốc tế để phát triển những dòng sản phẩm mang dấu ấn riêng như Masteri Collection và Lumière Series. Đây là những dòng sản phẩm cao cấp hướng đến chất lượng chuẩn quốc tế, đồng thời mang đến trải nghiệm sống khác biệt. Điển hình, Masteri Collection tập trung phục vụ nhóm khách hàng Affluent tại các đô thị lớn như TP.HCM và Hà Nội, đồng thời mở rộng đến những thành phố đang tăng trưởng mạnh như Đà Nẵng. Trong khi đó, Lumière Series được định vị dành cho nhóm khách hàng cao cấp hơn – những người đề cao chiều sâu trải nghiệm và giá trị biểu tượng của không gian sống, có xu hướng tìm kiếm không gian sống duy mĩ hài hòa cùng thiên nhiên, nuôi dưỡng sự cân bằng trọn vẹn giữa thân – tâm – trí.

Mỗi thương hiệu đều được phát triển với định vị rõ ràng, từ thiết kế kiến trúc, vật liệu, tiện ích cho đến tiêu chuẩn dịch vụ và vận hành. Nhờ sự nhất quán này, Masterise Homes không chỉ nâng cao chất lượng sống cho từng nhóm khách hàng mục tiêu, mà còn đảm bảo giá trị đầu tư lâu dài, góp phần xây dựng một nền tảng phát triển bền vững cho thị trường bất động sản cao cấp tại Việt Nam.

Sự góp mặt của Masterise Homes tại Branded Residences Forum Asia 2025 không chỉ là một dấu ấn thương hiệu, mà còn khẳng định vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp Việt trong việc mở ra một xu hướng mới cho bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam. Với chiến lược và tầm nhìn dài hạn, khả năng phát triển các sản phẩm thương hiệu chuẩn quốc tế, Masterise Homes đang từng bước định hình lại khái niệm “branded living” - không chỉ là một mô hình bất động sản đẳng cấp, mà là một phong cách sống quốc tế toàn diện, tạo dựng giá trị bền vững cho cả cộng đồng cư dân lẫn thị trường.