Mang ma túy về nước, cô gái trẻ bị bắt ngay tại cửa khẩu

TPO - Đồn Biên phòng phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Mỹ Quý Tây bắt giữ nghi can là cô gái 23 tuổi mang theo ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Ngày 23/5, lãnh đạo Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) cho biết đã bàn giao nghi can Nguyễn Thị Thạch Thảo (23 tuổi, Thái Bình) cho Công an huyện Đức Huệ để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, chiều tối 18/5, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp Chi cục hải quan cửa khẩu Mỹ Quý Tây làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam thì phát hiện Nguyễn Thị Thạch Thảo có biểu hiện khả nghi.

Qua kiểm tra hành lý của Thảo, lực lượng chức năng phát hiện hơn hai gam chất ma tuý nên đã tiến hành bắt giữ.

Đến sáng 22/5, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao Thảo cho Công an huyện Đức Huệ tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.