Màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn giữa U15 Viettel và U15 Đắk Lắk

Chiến thắng đậm đà của U15 Viettel khép lại vòng bảng với rất nhiều bàn thắng được ghi. Qua đó xác định được 8 đội bóng sẽ bước tiếp vào vòng tứ kết của giải đấu, bao gồm: Huế, Sông Lam Nghệ An, PVF, Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội, Viettel, TP.HCM và Long An.

Tại hai lượt trận cuối cùng của bảng C, trên sân Hàm Rồng 5 là cuộc đối đầu giữa U15 Viettel - U15 Đắk Lắk. Trận đấu khiến người xem chưa kịp ngồi ấm chỗ đã có liên tục 3 bàn thắng được ghi ở 10 phút đầu.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, ở giây 26, bất ngờ xảy ra khi U15 Đắk Lắk có bàn thắng mở tỉ số khi hàng thủ U15 Viettel chơi lỏng lẻo và mất tập trung.

Tuy nhiên chỉ 3 phút sau, hàng công của U15 Viettel đã có câu trả lời. từ đường chuyền của Trần Hồng Kiên, Nguyễn Minh Kỳ băng vào đệm bóng dễ dàng, quân bình tỉ số trận đấu.

U15 Viettel thể hiện đẳng cấp vượt trội hơn, cầu thủ vừa ghi bàn cho đội bóng áo lính có tình huống thoát xuống khéo léo, loại bỏ hậu vệ và thủ môn Đắk Lắk, nâng tỉ số 2-1 khi trận đấu mới chỉ bước sang phút thứ 6.

Một trận đấu vô cùng cởi mở diễn ra trên sân Hàm Rồng 5 khi liên tiếp là những pha ghi bàn cực kỳ đẹp mắt đến từ hai đội trẻ. Phút thứ 11, Nguyễn Bá Hoàng Việt có pha đi bóng solo từ giữa sân cực kỳ ấn tượng, dứt điểm nới rộng khoảng cách cho U15 Viettel.

Dù bị dẫn trước 2 bàn nhưng các cầu thủ U15 Đắk Lắk vẫn chơi đầy cống hiến. Phút thứ 20, Y Phôn Nie đã cho khán giả thưởng thức một pha ghi bàn đẹp mắt sau tình huống đi bóng solo từ giữa sân. Rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 cho U15 Đắk Lắk.

Những phút còn lại của trận đấu, U15 Viettel bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn. Phút 48, từ một pha lộn xộn trước khung thành của thủ môn Hoàng Sơn Nguyên, Vũ Đình Chiến dứt điểm ghi bàn, kết thúc hiệp 1 với tỉ số 4-2 cho U15 Viettel.

Sang hiệp 2, không bất ngờ khi U15 Viettel tiếp tục có bàn thắng ở phút 56, Nguyễn Thành An có pha chạm bóng cực kỳ cảm giác, loại bỏ được thủ môn U15 Đắk Lắk.

Hai đội cống hiến một lối chơi cực kỳ hấp dẫn, một ngày thi đấu với rất nhiều những siêu phẩm ấn tượng. Phút 79, cầu thủ Văn Đức tung ra pha sút phạt siêu phẩm khiến thủ thành Hoàng Sơn Nguyên hoàn toàn bó tay. Siêu phẩm của Văn Đức cũng là bàn thắng ấn định tỉ số 6-2 của trận đấu giữa U15 Viettel gặp U15 Đắk Lắk.

Ở trận đấu cùng giờ còn lại tại bảng C, trận đấu giữa U15 PVF và U15 Long An diễn ra trên sân Hàm Rồng 4. U15 PVF kết thúc trận đấu với 1 bàn thắng được ghi do công của cầu thủ Nguyễn Trọng Đức Vũ trước U15 Long An.

Cuộc đối đầu giữa 2 cặp đấu của bảng C cũng đã khép lại vòng bảng của giải U15 Quốc gia - Next Travel 2022. Qua đó xác định được 8 cái tên xuất sắc điền tên mình vào vòng tứ kết của 3 bảng đấu: Huế, Sông Lam Nghệ An, PVF hiên ngang bước tiếp với vị trí 3 trận toàn thắng, các đội xếp thứ 2 của 3 bảng đấu bao gồm Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội và Viettel. 2 đội bóng xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất lọt vào tứ kết là TP.HCM và Long An.

Lượt đấu đầu tiên của vòng tứ kết của giải đấu U15 Quốc gia - Next Travel 2022 sẽ diễn ra vào lúc 15h ngày 16/8. Trên sân Hàm Rồng 4 là cuộc đối đầu giữa U15 Huế - U15 Long An và U15 Sông Lam Nghệ An - U15 TP.HCM.

Tất cả các trận đấu của vòng tứ kết giải U15 Quốc gia - Next Travel 2022 sẽ được trực tiếp trên Fanpage & Youtube Next Sports.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Next Media phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức Vòng chung kết giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia. Năm 2022, Giải đấu mang tên Giải bóng đá U15 Quốc Gia – Next Travel với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Du lịch và Tổ chức sự kiện Thế hệ mới trên cương vị Nhà tài trợ chính. Ngoài nhà tài trợ chính Next Travel, giải đấu còn nhận được sự đồng hành của VTVCab khi trở thành đối tác truyền thông truyền hình, và Keep & Fly là nhà tài trợ trang phục thi đấu cho 12 đội bóng tham dự giải.