Mặc cây đổ la liệt, nhiều người vẫn ‘mê’ check-in trên tuyến đường nổi tiếng đẹp nhất Hà Nội

Tính đến thời điểm hiện tại siêu bão đã làm 14 người chết, trong đó Quảng Ninh 4, Hà Nội 3 người và làm 176 người khác bị thương.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 8/9 khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa to đến rất to; sau có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ C.

Dự báo trong ngày 9/9 khu vực Hà Nội vẫn nằm trong ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão.