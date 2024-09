Xót xa hình ảnh đổ nát ở công viên lớn nhất nội đô Hà Nội

Liên quan đến siêu bão Yagi, tại họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 7/9, ông Phạm Đức Luận - Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn - cho biết đây là cơn bão rất mạnh, mạnh nhất trong 30 năm qua ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ.

Cũng theo ông Phạm Đức Luận, sáng nay (8/9), bão di chuyển, đi sâu vào đất liền, khu vực Hà Nội tiếp tục bị mưa lớn.

Trong khi đó, theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngoài gió mạnh, từ nay đến sáng 9/9, TP Hà Nội mưa vừa, mưa to đến rất to. Thời gian mưa to đến rất to tập trung từ chiều tối 7/9 đến sáng 8/9, khiến nhiều tuyến phố bị ngập lụt.

Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của siêu bão Yagi, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khuyến cáo người dân thành phố không ra khỏi nhà để tránh rủi ro, thiệt hại về người…