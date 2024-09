Tiếp tục đóng cửa 3 sân bay, hủy nhiều chuyến tàu tránh bão

TPO - Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định kéo dài thời gian ngừng tiếp thu, khai thác máy bay tại sân bay quốc tế Vân Đồn, Cát Bi và Nội Bài. Trong khi đó, ngành đường sắt bãi bỏ các đoàn tàu khách SE11 xuất phát Hà Nội các ngày từ ngày 9-12/9 để đảm bảo an toàn.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đã quyết định kéo dài thời gian ngừng tiếp thu máy bay tại sân bay Vân Đồn, Cát Bi đến 20h ngày 7/9; tại sân bay Nội Bài đến 0h ngày 8/9.

Cơ quan quản lý hàng không yêu cầu các hãng hàng không theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để điều chỉnh kế hoạch hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động bay. Căn cứ vào tình hình diễn biến của bão để xem xét dừng khai thác tại một số sân bay nằm trong vùng bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3.

Các đơn vị cần chuẩn bị nhân lực, phương tiện, máy móc, vật tư sẵn sàng ứng phó bão và mưa lũ sau bão; khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ", đặc biệt chú ý đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia ứng phó bão và mưa, lũ.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng trong nước bổ sung dầu dự trữ đối với các chuyến bay từ 21h ngày 7/9 đến 2h sáng 8/9, đề phòng phải bay chờ hoặc chuyển hướng đến sân bay dự bị.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24h và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng không của Cục Hàng không theo đường dây nóng.

Với đường sắt, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, trong ngày 7/9, bão số 3 đã ảnh hưởng đến một số vị trí trên các tuyến đường sắt.

Tuyến Hà Nội - Đồng Đăng, Gia Lâm - Hải Phòng và Kép - Hạ Long, một số vị trí cây đổ vào đường sắt, đơn vị đã chủ động khắc phục, đảm bảo an toàn chạy tàu. Tại khu vực từ Yên Dưỡng đến Cái Lân tuyến đường sắt Kép - Hạ Long - Cái Lân (tỉnh Quảng Ninh) do mưa to và gió rất lớn.

Các đơn vị đang tạm dừng tuần đường từ cung đường Yên Dưỡng đến cung đường Cái Lân (phạm vi trên trong ngày chưa có kế hoạch tàu chạy). Nhân viên gác chắn được bố trí nghỉ tại nhà gác chắn, không đi ra ngoài và đi về.

Tuyến Hà Nội - TPHCM, một số vị trí cây đổ vào đường sắt, đơn vị đã chủ động khắc phục, đảm bảo an toàn chạy tàu. Cần chắn đường ngang tại Km73+837 dài 8m (có gác) bị gãy do gió lớn hiện tại đã cử người cảnh giới.

Để ứng phó với bão số 3 Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã bãi bỏ các đoàn tàu khách: SE11 xuất phát Hà Nội các ngày 9, 10, 11, 12/9 và tàu SE12 xuất phát Sài Gòn ngày 11, 12/9; tàu HP1/LP6 và tàu LP2/LP3 ngày 7/9; tàu LP5/HP2, tàu LP8/LP7 ngày 7/9; tàu HP1/LP2 ngày 8/9; tàu NA1/NA2 ngày 7/9; tàu SP3/SP4 ngày 7/9.

Ngày 6/9, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng dừng chạy 10 chuyến tàu.

.