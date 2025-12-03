“Mã gen” tự sinh lời, tự tăng giá của thiên đường vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng Vịnh Tiên

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng phân hóa, những dự án sở hữu hệ sinh thái vui chơi giải trí, du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn được xem là “ông vua” mới nhờ khả năng vận hành 365 ngày/năm và dòng khách khổng lồ tạo doanh thu liên tục. Vịnh Tiên - “Quận Nhất” của siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise - là đại diện nổi bật, sở hữu đầy đủ “mã gen” tự sinh lời, tự tăng giá, nhất là khi Cần Giờ đang “trỗi dậy” mạnh mẽ.

Hệ sinh thái giải trí, nghỉ dưỡng quốc tế tạo “giá trị premium” cho Vịnh Tiên

Lịch sử thị trường quốc tế cho thấy một quy luật bền vững: nơi nào hình thành quần thể giải trí - du lịch quy mô lớn, nơi đó sẽ hình thành vùng tăng giá vượt trội.

Bất động sản quanh Walt Disney Resorts (Mỹ) tăng tới 35% khi công viên đi vào hoạt động. Lượng giao dịch tại các dự án cao cấp Sentosa (Singapore) năm 2024 tăng đến 43,8% so với cùng kỳ. Điểm chung của các địa điểm này là dòng khách hàng triệu lượt mỗi năm, hệ sinh thái dịch vụ vận hành liên tục và mức chi tiêu cao - những yếu tố trực tiếp nuôi dưỡng giá thuê, doanh thu kinh doanh và giá trị bất động sản.

Tại Việt Nam, Vịnh Tiên đang thừa hưởng trọn vẹn “mã gen thành công” này, thậm chí ở một phiên bản “tiến hóa” hơn. Được ví như “Quận Nhất Sài Gòn hoa lệ”, trên diện tích 771ha, Vịnh Tiên được kiến tạo để trở thành thiên đường vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng top đầu thế giới, hội tụ “vạn điểm đến trong một điểm đến”.

Vịnh Tiên có quy mô 771ha được quy hoạch như một thiên đường vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới (Ảnh phối cảnh)

Trong đó, VinWonders 122 ha, với khoảng 200 trò chơi, có quy mô vượt trội so với nhiều công viên giải trí nổi tiếng thế giới, như Universal Studios (Singapore) chỉ 20ha đón 4-5 triệu khách/năm, Disneyland Hong Kong 116ha với 6-7 triệu khách/năm. Với lợi thế diện tích lớn và hệ trò chơi đa dạng, VinWonders trong lòng Vịnh Tiên có khả năng thu hút hàng chục triệu lượt khách mỗi năm, tạo ra lượng cầu khổng lồ cho dịch vụ lưu trú, thương mại, mua sắm và giải trí - yếu tố bảo chứng trực tiếp cho hiệu suất khai thác kinh doanh của nhà đầu tư.

Không chỉ dừng ở vui chơi, Vịnh Tiên còn sở hữu mảnh ghép văn hóa - nghệ thuật mang tính “điểm đến” quốc tế. Nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ được kỳ vọng tạo hiệu ứng tương tự Sydney Opera House hay Esplanade Singapore - những công trình kéo theo cộng đồng sáng tạo, lễ hội quốc tế và tốc độ tăng giá mạnh cho bất động sản khu vực lân cận.

Một lợi thế hiếm có khác của Vịnh Tiên là 2 sân golf chuẩn quốc tế tổng diện tích 155ha. Báo cáo của TGM Legacy năm 2024 ghi nhận, bất động sản gắn với sân golf thường có mức chênh giá dao động 7 - 30%, tùy theo vị trí và chất lượng sân golf, nhờ tính khan hiếm và khả năng thu hút giới siêu giàu.

Vịnh Tiên sở hữu tổ hợp khách sạn 5 - 6 sao và 27 boutique hotel đẳng cấp do hơn 20 thương hiệu uy tín toàn cầu vận hành (Ảnh phối cảnh)

Hoàn thiện bức tranh dịch vụ là tổ hợp khách sạn 5 - 6 sao, 27 boutique hotel và hàng trăm resort villa được vận hành bởi hơn 20 thương hiệu quốc tế. Mô hình này tái hiện cấu trúc thành công của Dubai Marina hay The Palm Jumeirah - những nơi mà bất động sản luôn nằm trong nhóm tăng giá nhanh nhất thế giới vì duy trì công suất lưu trú và chi tiêu du khách ở mức cao quanh năm.

Đặc biệt, yếu tố thiên nhiên “ba lớp”, gồm biển, rừng ngập mặn, hồ nước mặn tự nhiên, tạo nền tảng hiếm có cho mô hình nghỉ dưỡng, giải trí “all-in-one”, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng doanh thu cho toàn khu. Nhờ quy hoạch vượt trội, bất động sản Vịnh Tiên sẽ bước vào chu kỳ tăng giá mạnh khi toàn bộ siêu đô thị vận hành và dòng khách đổ về liên tục.

ESG++ - “Lá chắn giá trị” và động lực tăng giá dài hạn

Giữ vị trí “Quận Nhất” của Vinhomes Green Paradise, Vịnh Tiên được phát triển theo tiêu chuẩn bền vững cao nhất toàn cầu. Điều này tạo nên “lá chắn giá trị” giúp dự án vượt trội so với những trung tâm cũ đang đối mặt hạn chế hạ tầng và thiếu không gian xanh.

Giới phân tích nhận định, ESG++ sẽ trở thành thước đo giá trị chủ đạo của thị trường trong 10 - 20 năm tới. Khi số đô thị đạt chuẩn ESG++ chỉ chiếm dưới 1% tổng nguồn cung toàn cầu, những dự án tiên phong như Vinhomes Green Paradise sẽ đón nhận “phần thưởng thị trường” với mức tăng trưởng dự kiến 25 - 30%.

“Nguồn cung cực ít, trong khi nhu cầu từ giới trung, thượng lưu ngày càng lớn, khiến ESG trở thành tài sản ‘blue-chip’, vừa khan hiếm, vừa có giá trị cao và mang tính phòng thủ trong mọi chu kỳ kinh tế”, TS. Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, nhận định.

Biệt thự biển Vịnh Tiên chinh phục giới thượng lưu khi sở hữu kiến trúc châu Âu sang trọng (Ảnh phối cảnh)

Song song với hệ sinh thái đẳng cấp, hạ tầng đang đóng vai trò “chất xúc tác” quan trọng cho khả năng tự tăng giá của Vịnh Tiên.

Kề cận ga depot của tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ (khởi công ngày 19/12), Vịnh Tiên kết nối trung tâm TP.HCM chỉ sau 13 phút. TS.KTS Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam, cho rằng đường sắt tốc độ cao sẽ “nén khoảng cách”, đưa Cần Giờ trở thành đô thị vệ tinh có chức năng ngang tầm trung tâm. Nhờ đó, giá bất động sản “Quận Nhất” Vịnh Tiên sở hữu dư địa tăng trưởng rất lớn, có cơ hội tiệm cận “Quận Nhất” Sài Gòn.

“Không chỉ giá bất động sản tăng, mà thanh khoản, khả năng hấp thụ dân số và tính bền vững của đô thị cũng tăng tương ứng. Nhà đầu tư quốc tế luôn ưu tiên các đô thị có kết nối tốc độ cao vì đảm bảo tính cạnh tranh dài hạn”, ông Quảng nhấn mạnh.

Từ năm 2026 - 2029, loạt hạ tầng chiến lược gồm cầu Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, cảng biển Land Mark Harbour… cũng sẽ đi vào hoạt động. Khi đó, Vịnh Tiên nằm ngay điểm giao hội của mạng lưới di chuyển nhanh, sẽ đón sóng tăng giá tài sản mạnh nhất tại các đô thị lớn trên thế giới.