Lưu ý điều chỉnh giao thông ở TPHCM tối nay

TPO - Nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM sẽ hạn chế phương tiện lưu thông vào tối nay (20/4) để phục vụ Chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui”, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Để phục vụ Chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui”, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM đã có thông báo về việc điều chỉnh giao thông khu vực trung tâm vào tối nay (20/4).

Chương trình dự kiến diễn ra lúc 20h tại Hội trường Thống Nhất (quận 1, TPHCM), được truyền hình trực tiếp với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, TPHCM cùng khoảng 1.050 nghệ sĩ, diễn viên và khách mời.

Các tuyến đường hạn chế lưu thông

Theo đó, từ 17h đến 22h tối 20/4, lực lượng chức năng sẽ thiết lập khu vực hạn chế người và phương tiện (trừ các trường hợp có nhiệm vụ, có thẻ hoặc thư mời của Ban tổ chức) tại các tuyến đường thuộc quận 1:

Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Nguyễn Du);

Lê Duẩn (từ cổng Hội trường Thống Nhất đến vòng xoay Phạm Ngọc Thạch);

Phạm Ngọc Thạch (từ Nguyễn Thị Minh Khai đến vòng xoay Phạm Ngọc Thạch);

Pasteur (từ Nguyễn Du đến cầu Nguyễn Thị Minh Khai); Công xã Paris (từ vòng xoay Phạm Ngọc Thạch đến Nguyễn Du); Alexandre De Rhodes, Hàn Thuyên.

Các lộ trình thay thế

Hướng từ quận 3 đi quận 1

Lộ trình 1: Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần - Cách mạng Tháng 8 - Vòng xoay Phù Đổng Thiên Vương - Lý Tự Trọng - Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Lộ trình 2: Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Thị Minh Khai - Hai Bà Trưng - Nguyễn Du (hoặc Lê Thánh Tôn) - Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Lộ trình 3: Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần - Bà Huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Minh Khai - Huyền Trân Công Chúa - Lý Tự Trọng - Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Hướng từ quận 1 đi quận 3

Lộ trình 1: Pasteur - Lý Tự Trọng - Hai Bà Trưng - Trần Cao Vân - Vòng xoay Hồ Con Rùa - Phạm Ngọc Thạch - Pasteur.

Lộ trình 2: Pasteur - Nguyễn Du - Cách mạng Tháng 8 - Điện Biên Phủ - Pasteur.

Lộ trình 3: Pasteur - Lê Thánh Tôn - Trương Định - Điện Biên Phủ - Pasteur.

Theo Phòng CSGT Công an TPHCM, do yêu cầu phải kiểm soát an ninh đối với người, phương tiện phải được cấp thẻ, thư mời tham dự chương trình nên người, phương tiện không có nhiệm vụ, thư mời sẽ không được phép vào khu vực kiểm soát.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân nếu không có nhu cầu cấp thiết (chở người bệnh đi cấp cứu, truy bắt người phạm tội quả tang, thoát hiểm…) thì nên lựa chọn các hướng lưu thông thay thế đã được cung cấp.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các sóng truyền hình, các nền tảng mạng xã hội nếu người dân có nhu cầu theo dõi.

"Người điều khiển phương tiện khi lưu thông đến các tuyến đường tiếp giáp khu vực cô lập, cấm đường phục vụ các chương trình trên cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo TTATGT hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường. Căn cứ tình hình giao thông thực tế, Phòng CSGT sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế đến mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân..."- Phòng CSGT Công an TPHCM thông tin.