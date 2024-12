Lượng rác 'khổng lồ' phủ kín lòng sông ở Nghệ An

TPO - Sau đợt mưa lũ, một lượng rác "khổng lồ" đã theo dòng nước chảy về ùn ứ trên sông Nậm Sơn đoạn qua xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Cơ quan chức năng đang khẩn trương triển khai các phương án xử lý rác thải.

Ngày 9/12, ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ cho biết, hiện đơn vị này đang khẩn trương triển khai các phương án xử lý lượng cây gỗ, rác thải ùn ứ trên dòng sông Nậm Nơn, thượng nguồn hồ Thủy điện Bản Vẽ.

Cụ thể, sau đợt mưa lũ vừa qua, một lượng lớn cây gỗ, rác thải theo dòng sông Nậm Nơn chảy về và ứ đọng lại trên mặt nước đoạn qua địa bàn bản Hòa Lý (xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Khi nước lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ dâng lên, rác theo nước và gió dạt về ứ đọng lại trên sông.

Ghi nhận của PV, lượng cây gỗ, rác thải phủ kín toàn bộ mặt sông kéo dài khoảng 1,5km. Rác thải chủ yếu là các cây gỗ tạp, tre nữa và cây gỗ mục. Ngoài ra, còn có nhiều loại rác thải nguy hại khác như túi bóng, chai nhựa… Ước chừng khối lượng rác có thể lên đến 7000m3.

Rác thải phủ kín mặt nước, ùn ứ lại trên sông đã ảnh hưởng lớn đến giao thông đường thủy và môi trường cuộc sống của người dân xung quanh. Đặc biệt, rác thải còn có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước và hệ sinh thái dưới nước.

Trước tình trạng trên, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An tiến hành thu gom, xử lý rác trên sông, lòng hồ, đảm bảo an toàn cụm công trình đầu mối, vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn giao thông.

Theo phương án xử lý, rác sẽ được công ty môi trường trục vớt lên tập kết ở bãi bồi rồi phân loại ra để xử lý. Các loại cây gỗ có thể sử dụng làm nguyên liệu, nhiên liệu thì sẽ ưu tiên cho người dân địa phương, các đơn vị trong vùng nếu có nhu cầu sử dụng. Các loại rác khác sẽ được thu gom và xử lý theo quy định. Quá trình xử lý rác sẽ được thực hiện song song với quá trình trục vớt, thu gom rác trên mặt sông.

UBND huyện Kỳ Sơn cũng đã có văn bản đề nghị các đơn vị, cơ quan chức năng khẩn trương triển khai xử lý rác, đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuyên truyền người dân, cá nhân, tổ chức không được tự ý vào trục vớt gỗ và vào khu vực tập kết rác để đảm bảo an toàn.

“Hiện nay công ty môi trường đang khẩn trương triển khai việc thu gom và xử lý rác, cây gỗ để đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh ảnh hưởng đến nguồn nước, hệ sinh thái trong nước”, ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ nói.

Được biết, lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ có hơn 5.000ha mặt nước với dung tích hơn 1,83 tỷ m3 nước. Khu vực lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ nằm trên dòng sông Nậm Nơn trải dài từ huyện Tương Dương lên đến Kỳ Sơn, có vai trò rất lớn trong điều tiết nước và bảo vệ môi trường khu vực. Đặc biệt, đây cũng là nơi có điều kiện thuận lợi để người dân đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản. Chính vì vậy, việc khẩn trương xử lý rác thải trên mặt nước sẽ góp phần bảo vệ môi trường, tránh ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản, giúp người dân khu vực lòng hồ ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, kinh tế.