Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 3

Ngày 15/1, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 3.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam: Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn; đại biểu Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật và Tổng cục II; đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng...

Sau khi nghe đại diện Bộ tư lệnh Quân khu 3 báo báo, thông qua biên bản bàn giao và ý kiến thảo luận, Đại tướng Phan Văn Giang đồng ý với các nội dung của hội nghị.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định giữ chức vụ Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Phó tư lệnh Quân khu 3, được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ phụ trách Tư lệnh Quân khu 3.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Thiếu tướng Lương Văn Kiểm trên cương vị phụ trách Tư lệnh Quân khu 3 kế thừa, phát huy những kết quả của LLVT Quân khu đã đạt được trong thời gian qua, bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ; cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp với địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Đồng thời, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, các chiến lược, đề án của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ, bảo đảm chặt chẽ, đoàn kết.

Thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng; chỉ đạo các cơ quan quân sự địa phương làm tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương. Thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, nâng cao nhận thức và ý thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống công trình phòng thủ, khu vực sơ tán; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng của địa phương; thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phòng, chống buôn lậu, tội phạm, ma túy, chống nhập cảnh, truyền đạo trái phép.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục cho bộ đội các chính sách về dân tộc, tôn giáo; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vị trí đặc biệt quan trọng của quân khu trong thế bố trí chiến lược chung của cả nước.

Duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; làm tốt công tác tham mưu, xử lý, giải quyết có hiệu quả các tình huống, nhất là trên tuyến biên giới, vùng dân tộc, tôn giáo, không để bị động, bất ngờ, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn bảo đảm vui tươi, tiết kiệm, an toàn mọi mặt...

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chăm lo phát huy hiệu quả hoạt động huấn luyện dã ngoại kết hợp với làm công tác dân vận, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; chỉ đạo thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán tài chính đúng quy định, thủ tục, nguyên tắc.

Đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Coi trọng việc bảo quản, giữ gìn và đồng bộ vũ khí, trang bị, kỹ thuật, nhất là đơn vị đủ quân, đơn vị binh chủng kỹ thuật; xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tin tưởng đồng chí Lương Văn Kiểm sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 luôn phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn quân khu, lãnh đạo, chỉ đạo LLVT Quân khu 3 hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.