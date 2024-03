Lumi Signature - 'Tiền đề' cho sự phát triển toàn diện của con trẻ

Là một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu có nhiều hoạt động cộng đồng hướng tới trẻ nhỏ, CapitaLand Việt Nam tiếp tục thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến đối tượng “mầm non tương lai” trong phân khu Lumi Signature thông qua loạt tiện ích chú trọng sự phát triển toàn diện của thế hệ này.

Thỏa niềm vui khám phá - vận động của con trẻ

Theo báo cáo của tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phần lớn thanh thiếu niên đang ngày càng lười vận động. Dựa trên số liệu về 1,6 triệu học sinh ở độ tuổi từ 11 - 17 tuổi, trên 85% không thực hiện đủ 1 giờ vận động mỗi ngày. Trong khi đó, đây là khoảng thời gian tối thiểu các chuyên gia khuyến khích trẻ nên dành ra để hoạt động thể chất mỗi ngày nhằm duy trì lối sống khỏe mạnh.

Thấu hiểu thực trạng này, chủ đầu tư CapitaLand Việt Nam tiếp tục hoàn thành sứ mệnh “Nâng tầm cộng đồng” khi dành sự quan tâm đặc biệt cho thế hệ “mầm non tương lai” với bộ sưu tập hơn 30 tiện ích sinh hoạt ngoài trời tại phân khu Lumi Signature, nơi trẻ em được khuyến khích phát triển toàn diện về cả thể chất, tinh thần và trí tuệ.

Tại đây, các bé dễ dàng tìm thấy niềm vui sau giờ học căng thẳng tại Sân chơi kỳ thú, hào hứng khám phá những trải nghiệm mới lạ trên nhà cây, thỏa thích vui đùa dưới Sân chơi nước Phiêu lưu để xua tan cái nóng hè oi bức, hay thử sức với các bộ môn thể thao mới như chơi bóng Pickleball, chơi cầu lông tại Sân thể thao đa năng và Sân trượt Patin. Bên cạnh đó, công viên Thú cưng chắc chắn sẽ là sân chơi chiếm tình cảm lớn của các bạn nhỏ, nơi các em gần gũi thú cưng của mình, đồng thời phát triển sự đồng cảm trong trẻ.

Sau mỗi buổi tan trường, sân chơi trước thềm nhà tại Lumi Signature sẽ trở thành “thiên đường trẻ thơ”, nơi con trẻ vui vầy vận động, chạy nhảy trong không gian gần gũi thiên nhiên, giúp tăng cường thể lực, kích thích lối sống năng động và hơn cả, thỏa mãn tính hiếu kỳ khám phá của trẻ.

Bên cạnh các tiện ích ngoài trời, tiện ích trong tòa nhà cũng được thiết kế đa dạng để các bé vô tư nô đùa trong phòng bạt nhún hay phòng vui chơi trong nhà, với các phong cách thiết kế và mô hình trò chơi theo nhiều chủ đề khác nhau, đảm bảo an toàn cho các cư dân “tí hon” và trong tầm kiểm soát của cha mẹ.

Ươm mầm tương lai với không gian sống xanh

Chia sẻ về nỗi trăn trở khi tìm kiếm ngôi nhà mới cho gia đình, anh H. (35 tuổi, Hà Nội) cho biết, sống xanh - sống khỏe là yếu tố then chốt được anh đặt lên hàng đầu bởi con trai anh đã gặp những vấn đề về đường hô hấp do tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề trong trung tâm thành phố. Do vậy, anh hướng đến không gian sống thoáng đãng cho gia đình để có thể tận hưởng điều kiện sống tối ưu.

Sở hữu 2.4ha cảnh quan xanh nội khu cùng công viên xanh 5ha được quy hoạch kế cận, Lumi Signature mang tới môi trường sống và bầu không khí trong lành, gần gũi thiên nhiên cho trẻ thơ.

“Lồng ghép” cùng không gian sống xanh, chủ đầu tư còn khuyến khích tinh thần học hỏi và khơi dậy lối sống xanh vững bền của cộng đồng cư dân nhí trong từng hoạt động nhỏ thông qua loạt bảng thông tin giới thiệu và cách chăm sóc các loài cây hoa thực vật bản địa ở Vườn Khám phá. Bên cạnh đó, Khu cắm trại tại công viên Lá phổi xanh cũng là nơi lưu giữ kỉ niệm thơ ấu bên gia đình thân yêu ngay dưới thềm nhà cho các em nhỏ.

Tận hưởng niềm vui “chơi mà học” với hệ tiện nghi gần kề

Lumi Signature còn là sự lựa chọn hoàn hảo cho gia đình có con nhỏ khi giúp cha mẹ giảm thiểu thời gian di chuyển ngoài đường, khói bụi, kẹt xe, bởi dự án được bao quanh bởi hệ thống giáo dục đạt chuẩn chất lượng quốc tế như Vinschool, St. Paul,... cùng nhiều trường công lập từ bậc tiểu học đến Phổ thông, Đại học. Hệ thống y tế chất lượng cao gần kề như bệnh viện Vinmec, Hồng Ngọc,... cũng là một trong những yếu tố then chốt, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho các em. Đồng thời, tổ hợp mua sắm - giải trí trong khu vực là điểm cộng lớn khi cả gia đình có thể dạo chơi mỗi cuối tuần, tận hưởng khoảnh khắc vui chơi trọn vẹn.

Không chỉ mang lại tuổi thơ muôn màu trải nghiệm cho cư dân nhí, Lumi Signature còn là tổ ấm, kiến tạo môi trường cho trẻ được khỏe mạnh, hạnh phúc và “ươm mầm” nuôi dưỡng ước mơ con lớn từng ngày.

Tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội với kết nối trực tiếp vào Đại lộ Thăng Long và Đường vành đai 3.5, Lumi Hanoi kiến tạo phong cách sống đầy năng động với bộ sưu tập 80+ tiện ích nội khu độc bản, cùng hệ tiện nghi kế cận, đảm bảo đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đa dạng cư dân