Lợi nhuận ngành bất động sản tăng hơn 40% chủ yếu nhờ ‘ông lớn’

Mới đây, Chứng khoán VnDirect công bố đánh giá toàn cảnh về kết quả kinh doanh quý II/2023 của các doanh nghiệp cho thấy, kết quả đã cải thiện so với thời điểm quý I/2023.

Dựa theo ước tính của VnDirect, lợi nhuận ròng quý II/2023 của các công ty niêm yết trên 3 sàn (HOSE, HNX, UPCoM) giảm 12,9% so với cùng kỳ (trong khi lợi nhuận ròng của các công ty niêm yết trên HOSE chỉ giảm 1,4% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, con số này đã cải thiện so với quý I/2023 (giảm 19,3 so với cùng kỳ) và quý IV/2022 (giảm 32,5% so với cùng kỳ).

Đáng chú ý, sau khi lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ trong quý I/2023, Dịch vụ Tài chính đã quay trở lại tăng trưởng mạnh mẽ trong quý II/2023 với mức tăng 943% so với cùng kỳ, nhờ vào: hiệu suất tích cực của VN-Index (tăng 5,2% so với quý trước); và hoạt động giao dịch cải thiện đáng kể (giá trị giao dịch bình quân phiên tăng 27% so với quý trước) sau khi Ngân hàng Nhà nước cắt giảm lãi suất.

Bên cạnh đó, ngành Bất động sản ghi nhận lợi nhuận ròng tăng trưởng 41%, riêng nhóm ngành này đã đóng góp 3,8 điểm phần trăm vào tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường. Kết quả này chủ yếu nhờ khoản lợi nhuận 9.625 tỷ đồng của VHM (tăng 1.348% so với cùng kỳ). Nếu loại trừ VHM, lợi nhuận của cả ngành sẽ điều chỉnh giảm 38% so với cùng kỳ, nhưng vẫn tăng 25% so với quý trước.

Các công ty Bất động sản và Dịch vụ tài chính đóng góp tổng cộng 6,3 điểm phần trăm vào tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường trong quý II/2023.

Theo báo cáo, 13 doanh nghiệp trong VN30 ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận ròng trong quý II/2023, dẫn đầu là VHM (tăng 1.348% so với cùng kỳ), STB (tăng 139% so với cùng kỳ) và SSI (tăng 64% so với cùng kỳ). Dù không không ghi nhận doanh thu bán buôn, VHM vẫn tăng trưởng lợi nhuận ròng ấn tượng nhờ bàn giao căn hộ tại Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire. Lợi nhuận của STB tăng 139% so với cùng kỳ năm trước nhờ cải thiện NIM do không còn áp lực từ các khoản chi phí lãi nợ phát sinh.

Cũng theo VnDirect, biên lợi nhuận gộp toàn thị trường quý 2/2023 (không bao gồm ngân hàng) tăng 1,1% điểm so với quý trước, thể hiện xu hướng hồi phục tích cực kể từ quý 4/2022. Các nhóm ngành cải thiện tốt nhất là Bất động sản (+9,4 điểm %), Dịch vụ hỗ trợ (+4,8 điểm %), Thực phẩm (+1,9 điểm %) và Kim loại (+1,8 điểm %).

Chi phí lãi vay và tỷ lệ đòn bẩy của thị trường tiếp tục phân hóa kể từ quý 3/2022. Chi phí lãi vay của thị trường (không bao gồm ngân hàng) trong quý 2/2023 tăng mạnh trong khi tỷ lệ D/E giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm do lãi suất cho vay vẫn ở mức cao và các doanh nghiệp chưa sẵn sàng vay thêm trong bối cảnh triển vọng kinh doanh không chắc chắn.