Lội ngược dòng năm 2024, dệt may sẵn sàng cho các yêu cầu mới

TPO - Vượt qua những khó khăn, năm 2024 ngành dệt may Việt Nam đã trở lại đường đua với kim ngạch xuất khẩu xấp xỉ 44 tỷ USD, tăng gần 11% so với năm 2023. Với việc lội ngược dòng ngoạn mục vào các tháng cuối năm đã giúp dệt may Việt Nam vượt Bangladesh, trở lại vị trí thứ 2 thế giới về xuất khẩu.

Ngày 25/12, chia sẻ với báo chí về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động, ông Cao Hữu Hiếu, Tổng giám đốc Vinatex cho biết, dệt may Việt Nam đã có kết quả đáng mừng khi đạt doanh thu hợp nhất 18.100 tỷ đồng.

Lợi nhuận hợp nhất ước đạt 740 tỷ đồng, bằng 137,5% so với năm 2023. Cùng với kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng mạnh, thu nhập bình quân của người lao động cũng nâng lên khá cao, đạt 10,3 triệu đồng/người/tháng, bằng 108,9% so với năm 2023.

“Theo thống kê sơ bộ, lương tháng 13 và thưởng Tết cho người lao động trong hệ thống ước bình quân đạt hơn 18 triệu đồng/người, tương đương 1,5 - 2 tháng lương”, ông Hiếu cho hay.

Theo Tổng giám đốc Vinatex, 6 tháng đầu năm 2024, dù tình hình có được cải thiện nhưng ngành dệt may vẫn đối mặt vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, chỉ trong 6 tháng cuối năm đơn hàng vào Việt Nam tăng đột biến do những biến động chính trị bất ngờ tại các quốc gia cạnh tranh đã giúp dệt may trong nước lội ngược dòng ngoạn mục, không có đơn hàng nào bị lỗ trong năm 2024. Đặc biệt ngành sợi đã giảm tới 90% lỗ so với 2023 (năm 2023 ngành sợi lỗ 700 tỷ đồng) trong khi nhiều doanh nghiệp sợi bên ngoài Vinatex phải đóng cửa do khó khăn.

“Nửa cuối năm 2024 các doanh nghiệp dệt may đón nhận sự chuyển dịch đơn hàng lớn, đặc biệt là đơn hàng từ Bangladesh sang Việt Nam. Các doanh nghiệp may nói chung gần như đầy đơn hàng suốt từ tháng 7 - 12. Nhiều đơn vị đến nay đã có đơn hàng hết quý 1/2025, một số đơn vị đã có đơn hàng đến hết tháng 4 và tháng 5/2025", ông Hiếu nói.

Cũng theo ông Hiếu, với sự quyết liệt, nhiều đổi mới tích cực trong công tác điều hành, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động trong toàn hệ thống, Vinatex đã bảo toàn được nguồn lực cốt lõi là lao động và khách hàng, vượt qua khó khăn năm 2024.

Ngoài kết quả sản xuất, kinh doanh, điểm nổi bật của Tập đoàn trong năm 2024 tiếp tục phát triển chuỗi cung ứng để trở thành một điểm đến trọn gói, đưa Trung tâm Phát triển sản phẩm và Kinh doanh thời trang Vinatex vào hoạt động; khai thác thị trường mới, thị trường ngách bằng các sản phẩm đặc biệt, kỹ thuật cao như vải và trang phục chống cháy (hợp tác kinh doanh với Tập đoàn COATS, Vương Quốc Anh); nghiên cứu phát triển các loại sợi lõi Filament, sợi pha mới; triển khai triệt để hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp trên nền tảng số…

“Theo dự báo của nhiều tổ chức tài chính lớn và kết quả tăng trưởng của một số thị trường xuất khẩu dệt may lớn của Việt Nam có chiều hướng tốt hơn. Giá trị thặng dư kim ngạch xuất khẩu sẽ bằng và có thể vượt so với năm trước”, lãnh đạo Vinatex chia sẻ.

Ông cũng cho biết, dự báo năm 2025, các doanh nghiệp dệt may sẽ vẫn tiếp tục đối mặt với một số khó khăn như việc thiếu hụt lao động do sự cạnh tranh thu hút nhân công với các doanh nghiệp FDI cùng ngành nghề cũng như sự sụt giảm nguồn cung do tỉ lệ lao động trong doanh nghiệp dệt may đi xuất khẩu lao động gia tăng.

"Năm tới, nếu Mỹ đánh thuế vào hàng Trung Quốc với mức thuế dự kiến 60%, một số nước khác có thể chịu mức thuế 10 - 20%, dệt may Việt Nam khả năng cao cũng chịu ảnh hưởng. Chúng tôi xác định phải hết sức khéo léo trong ứng xử khi một loạt nhà đầu tư đang đầu tư tại Trung Quốc dịch chuyển sang Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp dệt may Trung Quốc cũng tăng cường mở rộng nhà máy tại Việt Nam. Nếu không xử lý tốt, Việt Nam dễ thành nơi rửa xuất xứ cho doanh nghiệp Trung Quốc", lãnh đạo Vinatex cho hay.

Theo lãnh đạo Vinatex, năm 2025, tập đoàn kỷ niệm 30 năm thành lập (1995 - 2025), là năm bắt đầu nhiệm kỳ mới của HĐQT Tập đoàn, do đó, đây cũng được coi là kỷ nguyên mới của Vinatex – kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước và dân tộc. Để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này, Vinatex sẽ phát triển bền vững trên cả 4 trụ cột môi trường - xã hội - quản trị và tài chính (ESGF).