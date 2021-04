Lời khai của nghi phạm bắn chết 2 người đàn ông ở TP.Vinh

TPO - Bước đầu, nghi phạm khai nhận, do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn nên đã nổ súng.

Chiều 30/4, sau 6 giờ cố thủ, nghi phạm C.T.P. (SN 1962, trú xóm 7, xã Nghi Kim, TP. Vinh) đã ra đầu thú và giao nộp khẩu súng. Cơ quan công an tỉnh Nghệ An đã dẫn giải đối tượng về trụ sở để lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu tại cơ quan công an, ông P. khai nhận, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, khi đang có mặt tại nhà riêng ở xóm 7 (xã Nghi Kim, TP Vinh) thì có 3 người gồm N.Q.H. (SN 1979; trú tại khối Phúc Thọ, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An), Đ.N.A. (SN 1956, quê tại phường Quang Trung, TP Vinh, hiện trú tại 32/9 đường Nguyễn Huy Lượng, phường 14, quận Bình Thạnh, TP HCM) cùng một người đàn ông khác tìm đến nhà.

Do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn nên nhóm người này tìm ông P. "nói chuyện cho rõ".

Quá trình "nói chuyện", ông P. mang súng ra bắn khiến N.Q.H. và Đ.N.A. gục ngay tại chỗ, người còn lại chạy thoát. Sau khi gây án, ông P. ôm súng cố thủ trong nhà.

Nhận được tin báo, hàng trăm công an đã được huy động đến hiện trường, vừa tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, điều tra dấu vết, vây bắt hung thủ. Đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cũng trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc.

Đến hơn 14 giờ cùng ngày, P. ra đầu thú và giao nộp khẩu súng.

Tại hiện trường, Công an Nghệ An đã thu giữ khẩu súng đang còn 1 viên đạn, cùng một số vỏ đạn. Hiện tang vật đã được lực lượng chức năng đưa đi giám định.

Được biết, do có thời gian dài làm ăn bên Campuchia nên ông P. đã mua khẩu súng cất giấu nhằm phòng thân. Khi trở về Việt Nam, ông P. cũng đi làm ăn ở các tỉnh phía Nam và mới trở về quê xây nhà. Bình thường, ông P. sống khép kín, ít qua lại với hàng xóm láng giềng, cho đến khi vụ việc xảy ra sáng nay.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.