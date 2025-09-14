Logistics cán bộ

Nhưng không chỉ tối ưu hóa luồng nguồn lực vật chất (là hàng hóa, thông tin, dịch vụ), mà giờ đây còn rất cần tiến tới “logistics cán bộ” để tối ưu hóa nguồn lực con người, trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay.

Mới đây Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 186 về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp cũng như những chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình mới này. Chính phủ ban hành Nghị quyết 268/NQ-CP, chỉ ra những hạn chế, và đề ra loạt nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đảm bảo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, ổn định, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Một số vướng mắc, hạn chế về vấn đề con người trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã được chỉ ra, như: trình độ cán bộ công chức không đồng đều; nhiều xã phường thiếu công chức, nhất là người có chuyên môn cao về công nghệ thông tin, địa chính, xây dựng, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, giáo dục; nhiều bộ phận quá tải về nhân sự; nhiều bộ phận thiếu thẩm quyền nên chưa thể đảm nhiệm công việc được giao; nhiều công chức phải vượt hàng trăm cây số để đến được cơ quan;...

Đơn cử tại tỉnh Gia Lai, công nhân tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa hiện đang kiện công ty của mình ra tòa vì đã mấy tháng không trả lương và chế độ, nhưng bị tòa án trả đơn, do chưa qua bước hòa giải bắt buộc trước khi yêu cầu tòa giải quyết. Trong khi do giải thể cấp huyện nên đội ngũ hòa giải viên phân tán không còn ai, Liên đoàn lao động phải đôn đáo chạy tìm người hỗ trợ công nhân. Nhiều dự án tại các tỉnh thành bị ách tắc do cấp phường xã bị “rối” với công tác đền bù giải phóng mặt bằng, do nhiều nơi không đủ thẩm quyền, nhân sự lẫn kinh nghiệm làm việc này.

Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo thuê tư vấn về làm việc trực tiếp với từng xã phường nghiên cứu lại chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức, khối lượng công việc, đặc điểm để đề xuất biên chế cụ thể từng nơi. Đây là giải pháp nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” về quản trị nhân sự do sự phát triển không đồng đều giữa các xã, phường; tổ chức bộ máy chưa phù hợp; quá tải bộ máy biên chế. Theo nguyên tắc đúng người, đúng việc, đúng nơi chỗ, đúng thời điểm, đúng mục tiêu, và tối ưu hóa theo nguyên lý của logistics.

Đà Nẵng vừa có chủ trương cho mua/thuê nhà ở xã hội với người có nhà cách xa nơi làm việc 30km, nhằm tối ưu hóa việc đi lại, ăn ở cho cán bộ, công chức, viên chức. Bởi thực tế không ít cán bộ, công chức đã xin nghỉ việc, thôi việc mà không cần hưởng chế độ ưu đãi, bởi họ không thể giải quyết được bài toán logistics về khoảng cách từ nhà đến công sở của chính mình. Tình trạng này chủ yếu rơi vào những người ở xa trung tâm. Vô hình trung dẫn đến thiệt thòi, mất cân đối về nhân lực các địa phương sau sáp nhập, và cũng mất đi cơ hội cống hiến của nhiều người có chuyên môn tốt. Ý kiến về mô hình đa trung tâm hành chính, dựa trên nguyên lý tối ưu hóa của logistics, cũng rất đáng suy nghĩ.