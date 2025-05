Lộ diện nơi có mức sống đắt đỏ nhưng kiếm tiền dễ nhất Việt Nam

TPO - Bình Dương tiếp tục đứng đầu cả nước về thu nhập bình quân đầu người. TPHCM và Hà Nội nằm trong top 5. Tuy nhiên, Hà Nội là nơi thu nhập cao, mức sống đắt đỏ nhất cả nước.

Cục Thống kê - Bộ Tài chính vừa công bố kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2024. Theo đó, thu nhập bình quân đầu người cả nước đạt 5,4 triệu đồng/tháng, tăng 9,1% so với năm 2023.

Tại khu vực thành thị, thu nhập bình quân đạt 6,9 triệu đồng, cao hơn 1,5 lần so với khu vực nông thôn (4,5 triệu đồng). Đông Nam Bộ tiếp tục là vùng dẫn đầu cả nước với mức thu nhập gần 7,1 triệu đồng/người/tháng. Ngược lại, vùng Trung du và miền núi phía Bắc có mức thu nhập thấp nhất, chỉ khoảng 3,8 triệu đồng.

Năm 2024 là năm cuối cùng tiến hành thống kê theo 63 tỉnh, thành trước khi thực hiện sáp nhập còn 34 đơn vị hành chính. Trước thời điểm này, Bình Dương là tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, đạt 8,9 triệu đồng. Hà Nội xếp thứ hai với 7,5 triệu đồng, theo sau là Đồng Nai (7,15 triệu), TPHCM (7,1 triệu) và Hải Phòng (trên 7 triệu đồng).

Top 10 tỉnh, thành có thu nhập cao còn có: Đà Nẵng, Cần Thơ, Nam Định, Ninh Bình và Quảng Ninh. Trong đó, Ninh Bình và Quảng Ninh là hai gương mặt mới so với năm 2023, thay thế cho Vĩnh Phúc và Hải Dương.

Ở chiều ngược lại, có tới 40 tỉnh, thành có mức thu nhập thấp hơn mức bình quân chung. Điện Biên là địa phương có thu nhập thấp nhất - 2,38 triệu đồng/người/tháng. Nhiều tỉnh khác như Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng và Bắc Kạn cũng ghi nhận mức thu nhập dưới 3 triệu đồng.

Cục Thống kê nhận định, năm 2024, thu nhập bình quân của người dân tiếp tục được cải thiện, tăng cả ở khu vực thành thị và nông thôn. Mặc dù tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng kinh tế xã hội Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực, đời sống người dân được cải thiện.

Chi tiêu của người dân năm 2024 cũng tăng trở lại, chủ yếu tại khu vực thành thị. Bình quân mỗi người chi gần 3 triệu đồng/tháng. Người dân thành thị chi tiêu khoảng 3,8 triệu đồng, trong khi khu vực nông thôn chi xấp xỉ 2,5 triệu đồng.

Chi tiêu cho đời sống chiếm 94,5% tổng chi tiêu hộ gia đình, tương đương 2,8 triệu đồng/người/tháng. Nhóm hộ có thu nhập cao nhất chi tiêu hơn 4,5 triệu đồng, cao gấp 3,1 lần so với nhóm thấp nhất, vốn chỉ chi gần 1,5 triệu đồng mỗi tháng.

Theo kết quả khảo sát chỉ số SCOLI (so sánh mức sống) năm 2024, Hà Nội tiếp tục là địa phương có mức giá tiêu dùng cao nhất cả nước.

Hà Nội có mức giá đắt đỏ nhất cả nước.

Quảng Ninh xếp thứ hai với mức giá tiệm cận Hà Nội (chỉ số SCOLI bằng 99,94% Hà Nội), Một số nhóm hàng tại đây như dịch vụ y tế, nhà ở và hàng hóa tiêu dùng có giá cao hơn Hà Nội, tuy nhiên các nhóm như văn hóa, giao thông và may mặc lại thấp hơn. Quảng Ninh là trung tâm kinh tế, du lịch và cửa ngõ vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

TPHCM đứng thứ ba, với chỉ số SCOLI bằng 99,8%. Một số nhóm hàng tại thành phố có giá thấp hơn Hà Nội như may mặc, ăn uống, giải trí, trong khi các nhóm như giáo dục, viễn thông, đồ uống và nhà ở lại có giá cao hơn. Mức chi tiêu cao tương ứng với thu nhập bình quân cao tại địa phương này.

Hải Phòng đứng thứ tư (98,43%) và Đà Nẵng xếp thứ năm (98,21%). Dù có thu nhập bình quân cao và là trung tâm du lịch lớn, nhưng giá cả hàng hóa và dịch vụ tại Đà Nẵng vẫn thấp hơn nhiều so với Hà Nội và TPHCM, do có lợi thế gần biển, nguồn cung thực phẩm dồi dào, giá cả hợp lý.

So với năm 2023, danh sách các địa phương có mức giá cao không có nhiều thay đổi. Các thành phố lớn vẫn có chi phí sống cao hơn rõ rệt so với các tỉnh miền núi và nông thôn, đặc biệt ở nhóm dịch vụ giáo dục, nhà ở và giải trí.

Ở chiều ngược lại, Quảng Trị là tỉnh có chi phí sinh hoạt thấp nhất trong năm 2024. Kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào nông - lâm - ngư nghiệp, nên giá lương thực và dịch vụ cơ bản khá thấp.

Bến Tre xếp thứ hai, tiếp theo là Quảng Ngãi, Cà Mau, Nam Định, Nghệ An, Trà Vinh, Gia Lai, Long An, Sóc Trăng và Phú Thọ. Các tỉnh này có đặc điểm chung là chi phí thấp trong nhóm hàng ăn uống, may mặc, nhà ở thuê, giáo dục và giải trí.