Lộ diện doanh nghiệp chia cổ phiếu thưởng 'siêu khủng'

TPO - Công ty CP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ lên tới 281%, còn Công ty CP Dược phẩm Hà Tây chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:180, có nghĩa cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 180 cổ phiếu mới.

Mức thưởng "siêu khủng"

Công ty CP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (mã chứng khoán: BMF) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể, doanh nghiệp này dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ lên tới 281%, theo đó mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu BMF sẽ được nhận 281 cổ phiếu mới.

Với tỷ lệ này, lượng cổ phiếu phát hành thêm của BMF sẽ vào khoảng 11,6 triệu đơn vị. Nguồn vốn phát hành được trích từ thặng dư cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2022 trên báo cáo tài chính kiểm toán năm.

Thời gian phát hành dự kiến là trong năm nay, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nếu phát hành thành công như dự kiến, vốn điều lệ của doanh nghiệp này sẽ tăng từ gần 42 tỷ đồng lên 159 tỷ đồng.

Năm 2022, BMF đạt doanh thu thuần hơn 3.100 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với năm 2021. Tuy nhiên, lãi sau thuế của doanh nghiệp chỉ đạt 9,2 tỷ đồng, giảm 52% so với năm liền trước do chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp tăng mạnh.

Công ty CP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai tiền thân là công ty kinh doanh vật liệu xây dựng và xây lắp, được thành lập vào năm 1980. Công ty có vốn điều lệ hơn 41,6 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính bao gồm bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên kinh doanh như xăng, dầu, nhớt, các chất bôi trơn… Doanh nghiệp này hiện là thương nhân phân phối xăng dầu tại Đồng Nai.

Tại ngày 31/12/2022, cơ cấu của đông của gồm Nguyễn Văn Chi (22,2% vốn điều lệ), Nguyễn Thế Hùng (14,4% vốn điều lệ), Vũ Mai Phương (14,4% vốn điều lệ), Ngô Dạ Nhân (15,7% vốn điều lệ), Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - mã chứng khoán: PLX) nắm 10,6% vốn điều lệ.

Tương tự, Công ty CP Dược phẩm Hà Tây (mã chứng khoán: DHT) thông báo về phương án chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:180, tương đương cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 180 cổ phiếu mới. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 23/6/2023.

Hiện nay, DHT đang có hơn 26 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Với tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng trên, công ty dự kiến sẽ phát hành khoảng gần 48 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn phát hành sẽ đến từ khoản mục gồm thặng dư cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo số liệu trên báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022.

Trong năm 2022, DHT báo lãi kỷ lục kể từ khi niêm yết với mức lãi ròng đạt hơn 95 tỷ đồng, tăng 40% so với năm trước. Năm 2023, DHT đặt mục tiêu 1.600 tỷ đồng doanh thu và 80 tỷ đồng lãi trước thuế. Quý I năm nay, doanh thu thuần và lãi ròng của công ty lần lượt đạt 499 tỷ đồng và hơn 26 tỷ đồng, tăng 22% và 41% so với cùng kỳ.

Bán 100 triệu cổ phiếu gấp đôi thị giá

Công ty CP Victory Capital (mã chứng khoán: PTL) vừa thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ, số tiền huy động dự kiến dùng chủ yếu để mở rộng quỹ đất. Theo đó, doanh nghiệp này dự kiến sẽ chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 1.000 tỷ đồng. Nếu thành công, Victory Capital sẽ nâng vốn điều lệ gấp đôi lên 2.000 tỷ đồng.

Với số tiền huy động được, Victory Capital dự kiến sẽ góp thêm 700 tỷ đồng vào công ty con là Công ty CP Đầu tư Bất động sản Tiến Phát Đạt, nâng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 750 tỷ đồng và góp thêm 250 tỷ đồng vào công ty con khác là Công ty CP Đầu tư Bất động sản Phúc Khang Gia, tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng. Mục đích đều đầu tư mở rộng quỹ đất, thời gian góp vốn dự kiến đều trong quý III hoặc quý IV/2023. Còn lại 50 tỷ đồng, PTL sẽ bổ sung vốn lưu động.

Theo nghị quyết của Victory Capital, danh sách nhà đầu tư mua trong đợt phát hành riêng lẻ dự kiến 5 người. Trong đó, chỉ có duy nhất bà Trần Thị Hường đang nắm giữ cổ phiếu PTL trước đợt chào bán riêng lẻ. Còn lại, Công ty CP Grand House, Công ty CP KoKo Capital, ông Lê Thế Tình và ông Trần Ngọc Minh Trí đều chưa sở hữu cổ phiếu PTL nào.

Trong đợt phát hành sắp tới, Grand House và KoKo Capital dự kiến sẽ là cổ đông chiến lược của Victory Capital, nắm giữ lần lượt 15% và 10% cổ phần. Trong khi đó, 2 cá nhân là ông Lê Thế Tình và ông Trần Ngọc Minh Trí sẽ tham gia với tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, dự kiến sở hữu lần lượt 12,38% và 11,25% vốn tại doanh nghiệp này.

Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. PTL dự kiến triển khai trong quý III hoặc quý IV năm nay, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Phiên giao dịch sáng 22/6, cổ phiếu PTL tăng trần lên mức 4.510 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, thị giá này chưa bằng một nửa so với giá chào bán riêng lẻ. Hiện tại, cổ phiếu PTL đang trong diện cảnh báo của HoSE do lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số âm.