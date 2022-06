Lộ diện 20 DN địa ốc 'ôm nợ' trái phiếu trăm nghìn tỷ, xử lý trách nhiệm vụ nhà riêng lẻ 4 tầng hầm

TPO - Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng xử lý trách nhiệm vụ 'nhà riêng lẻ 4 tầng hầm’; Cưỡng chế xong 64 công trình trái phép trên đất cà phê, hơn 500 điểm khác vào tầm ngắm; Hòa Bình vào cuộc kiểm tra, xử lý dự án trồng rừng bán ‘chui’ biệt thự; Bộ Tài chính điểm danh 20 doanh nghiệp BĐS huy động trái phiếu trăm nghìn tỷ;... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng xử lý trách nhiệm vụ 'nhà riêng lẻ 4 tầng hầm’

Liên quan đến cấp phép nhà riêng lẻ cao 5 tầng nổi nhưng có đến 4 tầng hầm ở quận Ba Đình gây xôn xao, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP Hà Nội kiểm điểm trách nhiệm và xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc cấp giấy phép khi chưa rõ thẩm quyền, cấp phép sai nội dung (hồ sơ ghi là công trình trong ngõ nhưng giao thông ra phố Trần Phú). Không đề cập đến việc giữ nguyên tường rào hiện hữu tiếp giáp đường Trần Phú và lối đi vào công trình trong nội dung giấy phép xây dựng.

Cũng như hành vi phá vỡ tường rào của dự án hiện hữu để mở lối đi ra đường Trần Phú, cấp GPXD vượt mật độ xây dựng cho phép. Không yêu cầu tháo dỡ đối với công trình xây dựng tạm phục vụ thi công công trình chính trong GPXD… (Xem chi tiết)

Hòa Bình vào cuộc kiểm tra, xử lý dự án trồng rừng bán ‘chui’ biệt thự

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương kiểm tra, rà soát và xử lý trước thông tin dự án trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Hiền Lương (Takara Hòa Bình Resort) tại huyện Đà Bắc của Công ty TNHH đầu tư và phát triển du lịch Hiền Lương rầm rộ bán “chui” biệt thự khi chưa được phép. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/6. (Xem chi tiết)

Hà Nội lập đoàn thanh tra đất đai tại 11 quận, huyện

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội quyết định thành lập Đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với 33 tổ chức sử dụng đất tại 11 quận, huyện, gồm: Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Hoàng Mai, Tây Hồ, Ba Đình, Đông Anh, Hoài Đức, Ba Vì, Thạch Thất, Chương Mỹ và Quốc Oai.

Theo quyết định này, có nhiều dự án lớn thuộc đối tượng thanh tra, như: Dự án xây dựng đường trục phát triển kinh tế xã - hội Bắc Nam của Công ty Cổ phần tập đoàn Nam Cường; Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu Đoàn ngoại giao của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP; Khu đô thị Bắc An Khánh của Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh; phần mở rộng khu B của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà; Dự án khu nhà ở Khu đô thị mới đại học Vân Canh của Công ty cổ phần đầu tư An Lạc và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TST… (Xem chi tiết)

Cưỡng chế xong 64 công trình trái phép trên đất cà phê, hơn 500 điểm khác vào tầm ngắm

Với quyết tâm lập lại trật tự xây dựng, UBND huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã cưỡng chế xong 64 công trình xây dựng trái phép trên đất cà phê do Cty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng quản lý dọc Quốc lộ 27 thuộc xã Ea Tiêu. Ngoài ra, còn có hơn 500 công trình khác cũng vi phạm trật tự xây dựng kéo dài thời gian qua đã được chính quyền đưa vào lộ trình xử lý. (Xem chi tiết)

Bộ Tài chính điểm danh 20 doanh nghiệp BĐS huy động trái phiếu trăm nghìn tỷ

Bộ Tài chính vừa công bố danh sách 20 doanh nghiệp bất động sản (BĐS) phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) với tổng số nợ vay hơn 100.000 tỷ đồng, lãi vay TPDN của các doanh nghiệp này từ 8%/năm đến 12,9%/năm.

Đáng chú ý, trong nhóm doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu về nợ vay TPDN trong năm vừa qua, có nhiều "ông lớn" như: Công ty CP đầu tư và xây dựng Vạn Trường Phát (8.000 tỷ đồng), Công ty CP Osaka Garden (7.700 tỷ đồng, Công ty TNHH kinh doanh bất động sản Mediterranena Revival Villas (7.200) tỷ đồng.... (Xem chi tiết)

Ninh Thuận 'điểm danh' loạt dự án du lịch đầu tư hàng chục năm chưa đi vào hoạt động

Hàng chục dự án du lịch với quy mô gần trăm ha ở Ninh Thuận mặc dù đã được cấp phép chủ trương đầu tư hơn 10 năm nhưng đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, do đó chính quyền tỉnh này yêu cầu những đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Có thể kể đến như Khu du lịch (KDL) sinh thái Nam Núi Chúa; KDL sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Đỏ; KDL sinh thái Bãi Thùng; KDL nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Núi Chúa. (Xem chi tiết)

Phó Thủ tướng yêu cầu giải quyết nhiều vụ khiếu kiện, tranh chấp chung cư

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu TPHCM và Hà Nội giải quyết 3 vụ việc khiếu kiện phức tạp liên quan tới nhà ở chung cư như tại chung cư tái định cư ở 312 Lạc Long Quân (TPHCM), dự án đầu tư xây dựng khu văn phòng, nhà ở, nhà trẻ ở phố Minh Khai và dự án chung cư Goldmark City ở số 136 Hồ Tùng Mậu (Hà Nội).

Tại 3 dự án chung cư này người dân bức xúc khi chủ đầu tư có thái độ không hợp tác, không tổ chức tiếp, đối thoại với cư dân về bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số nội dung liên quan tới công năng của các tòa chung cư. (Xem chi tiết)