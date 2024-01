Lê Chúc An so tài với các nữ golfer nghiệp dư hàng đầu châu Á

TP - Golfer nữ nghiệp dư số 1 Việt Nam Lê Chúc An có cơ hội được tranh tài với các tay golf nữ nghiệp dư hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương tại giải Women’s Amateur Asia-Pacific tổ chức ở Thái Lan.

Giải vô địch nghiệp dư nữ châu Á-Thái Bình Dương (WAAP) do Liên đoàn golf châu Á-Thái Bình Dương phối hợp với R&A tổ chức thường niên từ 2018, không tính mùa giải 2020 bị huỷ vì dịch Covid-19. Giải đấu nhằm tìm kiếm những tài năng mới nổi, đồng thời tạo cơ hội cho các nữ golfer nghiệp dư ưu tú của châu Á bước ra ánh sáng ở sân chơi quốc tế.

Đặc biệt, nhà vô địch sẽ nhận được tấm vé tham dự 3 giải major là AIG Women’s British Open tại St Andrews - Scotland (21-25/8/2024), The Amundi Evian Championship tại Evian Resort Golf Club tại Pháp (25-28/7/2024) và The Chevron Championship tại The Club at Carlton Woods, Mỹ (18-21/4/ 2024), cũng như góp mặt tại các sự kiện golf lớn khác như Hana Financial Group Championship, ISPS Handa Women’s Australian Open, The Women’s Amateur Championship và Augusta National Women’s Amateur.

Đây là lần đầu tiên Lê Chúc An được mời tham dự WAAP, với tư cách là nữ golfer Việt Nam đạt thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới (WAGR). Golfer 16 tuổi hiện đang đứng ở vị trí 466 thế giới. Trước Lê Chúc An, Đoàn Xuân Khuê Minh là đại diện duy nhất của Việt Nam thi đấu tại WAAP 2023 và đứng thứ 51 sau 4 vòng đấu. “Nếu không tính các giải đấu mà tôi khoác áo đội tuyển quốc gia như SEA Games hay Asiad thì giải vô địch nghiệp dư nữ châu Á-Thái Bình Dương là giải đấu lớn nhất mà tôi từng góp mặt. Tôi có chút hồi hộp khi được tranh tài cùng các golfer hàng đầu châu lục, trong đó có những người mà tôi rất ngưỡng mộ như nhà đương kim vô địch người Thái Lan Eila Galitsky...Đây cũng là cơ hội tốt để tôi học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm thi đấu để ngày càng hoàn thiện mình hơn”, Lê Chúc An chia sẻ với PV Tiền Phong.

Năm nay, giải vô địch nghiệp dư nữ châu Á-Thái Bình Dương (WAAP) lần thứ sáu được tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4/2 năm 2024 tại Siam Country Club, Waterside, Thái Lan. Sự kiện quy tụ 90 golfer, trong đó có thể kể đến như golfer đương kim vô địch người Thái Lan Eila Galitsky (hạng 40 thế giới), từng trong đội tuyển golf nữ Thái Lan giành HCV SEA Games 31 tại Việt Nam; golfer người Hàn Quốc Kim Minsol (hạng 4 thế giới); hai golfer Nhật Bản là Mamika Shinchi (hạng 33 thế giới) hay Hinano Muguruma (hạng 22 thế giới).

Ngay trước thềm giải đấu, golfer Lê Chúc An đã được vinh danh hai hạng mục giải thưởng: Vận động viên golf nữ của năm và vận động viên nữ trẻ của năm tại lễ trao giải VGA Golf Awards 2023. Golfer 16 tuổi có sự tiến bộ vượt bậc trong năm 2023, với đỉnh cao là chiến thắng tại giải golf vô địch quốc gia - Cúp VinFast, cũng như tăng hơn 2000 bậc trên bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới (WAGR).