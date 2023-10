Lấy tiền tiêu xài rồi báo mất trộm 300 triệu đồng

TPO - Sáng 8/10, Công an huyện Châu Thành (An Giang) cho biết, Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa phối hợp cùng Công an xã Vĩnh Hanh điều tra, xác minh làm rõ vụ người dân báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm 300 triệu đồng gây hoang mang trong nhân dân.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 29/9, chị Trương Thị Mỹ Chi (sinh năm 1979, trú tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) cùng con trai đến Công an xã Vĩnh Hanh trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm số tiền 300 triệu đồng để trong tủ. Ngay sau khi nhận được báo cáo từ công an xã, lãnh đạo Công an huyện Châu Thành chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra nhanh chóng phối hợp cùng Công an xã Vĩnh Hanh điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh, lực lượng công an nhận định không có xảy ra vụ trộm nên tiến hành mời Chi về trụ sở làm việc. Trước những chứng cứ, tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra, chị Chi đã thừa nhận không bị mất trộm số tiền 300 triệu đồng như đã trình báo với cơ quan công an. Thực tế, số tiền này, chị Chi đã mua vàng và chi tiêu hàng ngày, chỉ còn 64 triệu tiền mặt. Khi mẹ ruột chị Chi kêu lấy số tiền trên để cất nhà mới, chị Chi muốn giữ số tiền nên đã báo tin giả bị mất trộm. Ngày 6/10, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2,5 triệu đồng đối với chị Trương Thị Mỹ Chi về hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”. An Bình